Glazurnik wyjaśnił mi, jak czyścić glazurę. Teraz mieszam pół szklanki tego z wodą i zmywam zacieki i osad z płytek. Usuwa pleśń na fugach. Sposób na czyszczenie glazury

Glazurnik pokazał mi, jak prawidłowo czyścić płytki. Mieszam to z wodą i przecieram glazurę

Osad, zacieki oraz kamień z wody - to wszystko może osiadać na glazurze tworząc trudne do usunięcia zabrudzenia. Jeszcze gorsza jest pleśń, która pojawia się na fugach. Wilgoć oraz nieodpowiednia wentylacja sprzyjają powstawaniu tego rodzaju zabrudzeń. Znajomy glazurnik zdradził mi prosty sposób na czyszczenie glazury. Pomoże on zarówno w prewencyjnym myciu oraz poradzi sobie z już istniejącymi zaciekami. Płytki łazienkowe można myć przy użyciu octu. Zmieszaj ze sobą 1/3 szklanki octu oraz 2/3 szklanki wody. Miękką ściereczką przetrzyj płytki i pozostaw na kilkanaście minut. Po tym czasie przemyj glazurę wodą z dodatkiem płynu do szyb.

Dlaczego ocet jest skuteczny na czyszczenie glazury?

Właściwości octu znane są od dziesięcioleci. Nasze babcie często po niego sięgały podczas domowych porządków. Ocet jest świetny do usuwania kamienia, osadu oraz zacieków z mydła. Jego kwaśne pH sprawia, że efektywnie doczyszcza powierzchnie szklane oraz ceramiczne. Ocet posiada również szereg właściwościowi antybakteryjnych i rewelacyjnie radzi sobie z dezynfekcją. Pomaga w usuwaniu pleśni oraz grzybów w domu. Pamiętaj, by zawsze przed myciem dokładnie rozcieńczyć ocet z wodą. Czysty ocet może być zbyt intensywny i sprawi, że glazura zmatowieje. Nie stosuj octu na ręcznie malowane i zdobione kafelki.

Zobacz także: Kruszę, wkładam do bębna i nastawiam pranie firanek. Działa jak wybielacz. Moje firanki są śnieżnobiałe jak nowe. Sposób na pranie firan