Gotuj przez 10 minut, a gdy ostygnie spryskaj mszyce na różach. Ten oprysk jest bezlitosny dla mszyc, ale bezpieczny dla rośliny. Domowy sposób na mszyce

Gotuj przez 10 minut, a gdy ostygnie spryskaj mszyce na różach

Niestety mszyce na różach to dosyć częsty problem, którego pod żadnym pozorem nie powinniśmy ignorować. Po pierwsze, rozmnażają się w zastraszającym tempie. Po drugie, żerując na roślinach, osłabiają je, powodując deformacje liści i kwiatów, zahamowanie wzrostu, a w skrajnych przypadkach nawet obumarcie. Po trzecie, wydzielają lepką substancję zwaną spadzią, która stanowi idealną pożywkę dla grzybów, dodatkowo pogarszając kondycję rośliny. Dlatego, gdy tylko zobaczysz, że mszyce zaatakowały róże w Twoim ogrodzie to od razu działaj. Jak pozbyć się mszyc z róż? Tu pomoże domowy oprysk, który przygotujesz z dosłownie dwóch składników, a skutecznie usunie szkodniki z pięknych kwiatów i będzie je chronić przed kolejną inwazją. Gotuj w wodzie ten składnik, a gdy ostygnie spryskaj nim zaatakowane przez mszyce kwiaty.

Oprysk na mszyce na różach bezpieczny dla roślin

Oprysk na mszyce na różach można przygotować samodzielnie. Taki preparat będzie nie tylko bezpieczny dla naszych roślin, ale przede wszystkim bezlitosny dla mszyc i dzięki temu szybko zwalczysz te żarłoczne szkodniki. Taki domowy oprysk na mszyce przygotujesz z czosnku. Otóż czosnek zawiera związki siarki, które działają odstraszająco na mszyce i inne szkodniki. Jego intensywny zapach dezorientuje mszyce, utrudniając im żerowanie i rozmnażanie się na roślinach. Ponadto, czosnek wykazuje działanie owadobójcze, niszcząc mszyce poprzez kontakt.

Jak przygotować oprysk z czosnku na mszyce?

Do przygotowania domowego oprysku na mszyce potrzebujesz 6 obranych ząbków czosnku i 1 litra wody. Postępuj zgodnie z instrukcja poniżej:

Czosnek obierz i drobno posiekaj lub przeciśnij przez praskę. Zalej czosnek wrzącą wodą. Gotuj na małym ogniu przez ok. 20 minut. Odstaw wywar do wystygnięcia. Przecedź wywar przez sitko lub gazę. Dodaj 2 krople szarego mydła.

Tak przygotowany preparat przelej do spryskiwacza i dokładnie opryskaj nim róże, szczególnie spodnią stronę liści, gdzie najczęściej żerują mszyce. Oprysk powtarzaj co 2-3 dni, aż do ustąpienia mszyc. Pamiętaj, aby zabieg wykonywać w pochmurny dzień lub wieczorem, aby uniknąć poparzeń słonecznych.