Wystarczą 3 składniki, aby zwalczyć mszyce na kwiatach. Pogromca szkodników usunie je z ogrodu w kilka dni. Domowy sposób na mszyce na kwiatach

Wystarczą 3 składniki, aby zwalczyć mszyce na kwiatach

Mszyce to uciążliwe szkodniki, które mogą zaatakować nasze ukochane kwiaty w ogrodzie. Te małe, żerujące owady potrafią w krótkim czasie osłabić rośliny, powodując deformacje liści, zahamowanie wzrostu, a nawet obumieranie roślin. Dlatego tak ważne jest, aby umieć je szybko rozpoznać, wiedzieć, jak z nimi skutecznie walczyć i jak zapobiegać ich powrotowi. Jak wyglądają i gdzie żerują? Mszyce to małe owady (zwykle 1-3 mm długości) o miękkim ciele i różnych kolorach – zielonym, czarnym, żółtym, różowym, a nawet białym. Najczęściej spotykane są na młodych pędach, liściach i pąkach kwiatowych. Ze względu na fakt, że mszyce najczęściej ukrywają się na spodniej stronie liści, trudno je w porę dostrzec. A z racji, że żarłoczne szkodniki potrafią w krótkim czasie osłabić roślinę, doprowadzając do deformacji pąków, liści i zahamowania wzrostu, trzeba jak najszybciej się ich pozbyć z naszych kwiatów. W takiej sytuacji warto przygotować domowy oprysk na mszyce i spryskać nim zaatakowane rośliny w ogrodzie. Wystarczą dosłownie trzy składniki, aby skutecznie zwalczyć mszyce na kwiatach.

Domowy sposób na mszyce na kwiatach. Oprysk z sody oczyszczonej

Przygotowanie oprysku na mszyce na kwiatach jest naprawdę proste i przygotujesz go samodzielnie. Potrzebujesz sody oczyszczonej, oleju rzepakowego i wody.

Przepis na oprysk na mszyce:

Rozpuść 1 łyżeczkę sody oczyszczonej w 1 litrze ciepłej wody. Dodaj 1 łyżeczkę oleju rzepakowego, który działa jako emulgator, pomagając roztworowi lepiej przylegać do liści. Dokładnie wymieszaj i przelej do butelki z atomizerem.

Stosowanie oprysku:

Spryskaj dokładnie całą roślinę, szczególnie miejsca, gdzie występują mszyce (młode pędy, liście, pąki kwiatowe).

Opryskuj rośliny wcześnie rano lub późnym popołudniem, gdy słońce nie jest zbyt mocne. Unikaj opryskiwania w pełnym słońcu, ponieważ roztwór sody oczyszczonej może spowodować poparzenia liści.

Powtarzaj oprysk nawet codziennie, aż do całkowitego pozbycia się mszyc.