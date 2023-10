Gotujesz w ten sposób? Możesz nieświadomie zatruwać całą rodzinę. Ponad połowa Polaków to robi, a konsekwencje mogą być śmiertelnie niebezpieczne

Wlej kilka kropel do żelazka i zobacz, co się stanie. Twoje stare ubrania będą jak nowe

Kuchenki gazowe nadal się popularniejsze od tych elektrycznych. Jednak ich wpływ na nasze zdrowie i środowisko nie jest neutralny. Najnowsze badania wskazują, że mogą być one jeszcze bardziej niebezpiecznie niż sądzono. W badaniach z 2022 roku przeprowadzonych w amerykańskich gospodarstwach domowych wykryto, że kuchenki gazowe stanowią źródło stałego wycieku metanu w niewielkich ilościach. Co niepokojące, w aż 53 kuchenkach stwierdzono wyciek metanu gdy pozostawały wyłączone. To nie jedyne zagrożenie, jakie niosą ze sobą kuchenki gazowe. W pomieszczeniach, gdzie gotuje się na gazie wykryto także wysoki poziom tlenków azotu, które mogą wywoływać problemy oddechowe. Tlenki azotu to substancje rakotwórcze, które są również odpowiedzialne za zaostrzenie się przewlekłej obturacyjnej choroby płuc u dorosłych i za powstawanie astmy u dzieci. Holenderskie badania wykazały, że osoby korzystające z kuchenek gazowych są o 42 proc. bardziej narażone na te choroby.

Jak bezpiecznie korzystać z kuchenek gazowych?

Kluczem jest wentylacja. Pomieszczenia kuchenne z kuchenkami gazowymi powinny być regularnie wietrzone oraz mieć zapewnioną dobrą cyrkulację powietrza. Badania wykazują, że stężenie niebezpiecznych związków chemicznych związanych ze spalaniem gazu wyższe jest w małych kuchniach. Pamiętaj również, by kuchenkę regularnie czyścić i nie dopuszczać do sytuacji, gdy jedzenie i inne brud znajdzie się na palnikach.

Kuchenki gazowe w Polsce wciąż najpopularniejsze

Kuchenki gazowe w Polsce wciąż stanowią najbardziej popularny sprzęt do gotowania. Według danych GUS z 2018 roku kuchenki gazowe miało w swoich 56,9 proc. Polaków. Gotowanie na gazie jest nadal tańsze niż kuchenki elektryczne, jednak najnowsze badania wskazują, że warto zastanowić się na zmianą.

