Gustaf Westman i IKEA - wyjątkowa współpraca, o której mówi świat

Tradycja odwrócona do góry nogami

W zimowej kolekcji IKEA VINTERFINT 2025 pojawi się linia zaprojektowana przez Gustafa Westmana, składająca się z 12 elementów obejmujących porcelanowe naczynia, świeczniki oraz oryginalny wazon. W jej zamyśle jest podkreślenie, że codzienność również zasługuje na celebrację - nie tylko w dni świąteczne. Zamiast powielać schematy, kolekcja przełamuje konwencje, wprowadzając do domu energię wspólnych spotkań i beztroskiej zabawy. To zaproszenie, by nawet krótkie chwile nabierały wyjątkowego charakteru - niezależnie od tego, czy będzie to wspólna kolacja, filiżanka kawy czy dekorowanie stołu z najbliższymi. Wspólnota, otwartość i swoboda stają się tu językiem nowoczesnego designu, który interpretuje tradycję na nowo.

„Dla mnie ta współpraca była okazją, by tradycyjne estetyki świąteczne obrócić do góry nogami i wprowadzić więcej zabawy i odwagi. To moja interpretacja świąt – nowy design dla nowego pokolenia.” – mówi Gustaf Westman.

Gustaf Westman to 31-letni projektant ze Sztokholmu, który zyskał popularność dzięki charakterystycznemu podejściu do designu. Jego projekty wyróżniają się miękkimi liniami, odważnym użyciem koloru i elementem zabawy, który wnosi lekkość do codziennych wnętrz. Inspirowany stylem Memphis, modą i ciągłością form, tworzy przedmioty łączące prostotę, wyrazistą tożsamość i przystępny charakter - cechy, które stały się jego znakiem rozpoznawczym.

Kolory, które przełamują schematy

Charakterystyczne, rzeźbiarskie kształty Westmana zostały zestawione z odważną paletą barw. Obok klasycznej czerwieni i zieleni pojawia się róż w odcieniu gumy balonowej oraz delikatny błękit - połączenie, które przeobraża znane symbole w coś lekkiego i nowoczesnego. Każdy element kolekcji wnosi własną interpretację zimowych zwyczajów - lekką, pełną energii i zabawy.

Stół jako serce spotkań

Centralnym punktem kolekcji stał się stół - miejsce spotkań i codziennych rozmów. To właśnie na nim najlepiej widać odwagę tej propozycji: porcelanowe talerze kontrastują kwadratową formą z miękkim, okrągłym środkiem, a ustawione razem przypominają barwną mozaikę. Specjalny talerz na klopsiki to ukłon w stronę szwedzkiej tradycji kulinarnej i jubileuszu - w tym roku kultowe klopsiki obchodzą 40-lecie w menu IKEA. Zestaw filiżanki i spodka zaprojektowany nie tylko do kawy czy herbaty, ale także do grzanego naparu Glögg, odwołuje się do tradycji wspólnych poczęstunków. Większy spodek pozwala zmieścić ciastka, pierniki albo inne dodatki, dzięki czemu zwykła przerwa w pracy zamienia się w mały rytuał.

„W Szwecji trudno wyobrazić sobie święta bez klopsików. Ten talerz jest moim ukłonem w stronę tradycji – prostym, zabawnym pomysłem, który sprawdzi się także w wielu innych sytuacjach.” – dodaje Gustaf Westman.

Oświetlenie, które buduje atmosferę

W kolekcji nie zabrakło także światła. Od współczesnej interpretacji klasycznego świecznika okiennego, przez porcelanowe lampiony, aż po przenośną lampę o kulistym, rozkładanym kształcie - wszystkie elementy łączą funkcję z zabawą formą, tworząc nastrój sprzyjający wspólnym chwilom.

Wazon, który zaskakuje

Elementem kolekcji, który przyciąga uwagę jest wazon, którego sprężynowa metalowa konstrukcja skrywa szklaną wkładkę. Ta nieoczywista forma łączy w sobie lekkość, funkcję i humor. Spiralna rama podtrzymuje kwiaty, a jednocześnie nadaje całości figlarny, dynamiczny charakter.

„Okrągła forma nie ma końca, co daje przedmiotowi więcej życia. Ten wazon jest tego przykładem – jego kształt jest nieprzerwany, a przy tym wnosi element zabawy dzięki swojej sprężystości. To połączenie dwóch części, które pozornie nie potrzebują siebie nawzajem, a jednak razem tworzą pełnię – jak dwie części układanki.” – mówi Gustaf Westman.

Limitowana kolekcja IKEA we współpracy z Gustafem Westmanem będzie dostępna w Polsce od 1 października 2025 roku jako część zimowej linii VINTERFINT. Będzie do kupienia we wszystkich 11 sklepach wielkopowierzchniowych IKEA oraz w sprzedaży internetowej od godziny 9 rano. Produkty dostępne będą do wyczerpania zapasów.

