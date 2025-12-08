Heidi Klum została nową ambasadorką marki SharkNinja

Jako ikona o globalnym zasięgu, Heidi Klum dołącza do SharkNinja Neighborhood - kreatywnej społeczności ambasadorów marki, w której znajdują się już m.in. Kevin Hart czy Tom Brady. Ich wspólnym mianownikiem jest energia, autentyczność i bliskość z fanami, dzięki czemu w naturalny sposób pokazują, jak innowacyjne urządzenia Shark i Ninja ułatwiają codzienne życie.

„Z ogromną ekscytacją witamy Heidi Klum w SharkNinja Neighborhood”, podkreśla Mark Barrocas, dyrektor generalny SharkNinja. „Heidi ma wyjątkową zdolność do podnoszenia rangi codziennych chwil swoim stylem i autentycznością – jednocześnie pozostając przystępną i zabawną – co czyni ją idealnym partnerem do zaprezentowania, w jaki sposób nasze innowacyjne produkty ułatwiają życie osobom będącym w ciągłym biegu.”- dodaje.

Partnerstwo ogłoszono podczas weekendowego eventu, na którym Heidi Klum i Kevin Hart w blasku fleszy zaprezentowali jak korzystają z Shark Beauty CryoGlow – nowoczesnego urządzenia do pielęgnacji, które zostało uznane za numer 1. w kategorii urządzeń do pielęgnacji twarzy w USA1. W nadchodzących miesiącach Heidi pojawi się w kampaniach digital, materiałach wideo i social mediach jako jedna z „sąsiadek” SharkNinja – będzie dzielić się fragmentami swojej codziennej rutyny oraz listą ulubionych produktów marki, w tym rozwiązań z kategorii beauty.

„Kocham produkty, które sprawiają, że życie staje się łatwiejsze i pełne blasku – SharkNinja doskonale to rozumie. Kiedy po raz pierwszy wypróbowałam Shark Beauty CryoGlow, od razu się zakochałam – to prawdziwa magia dla mojej skóry! Cieszę się, że dołączam do SharkNinja Neighborhood i nie mogę się doczekać, aby podzielić się moimi ulubieńcami z innymi kobietami na całym świecie.” – mówi Heidi Klum.