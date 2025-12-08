Bez tego hortensja na wiosnę obumrze i będzie trzeba ją wykopać! Masz już ostatnie dni, aby zadbac, by hortensja wiosną zakwitła wielkimi kwiatami

Zanim okryjesz hortensje na zimę, wykonaj kluczowy zabieg, który zapewni im przetrwanie mrozów.

Prawidłowe nawodnienie krzewu przed nadejściem zimy to podstawa, by uniknąć uszkodzeń spowodowanych niskimi temperaturami.

Dowiedz się, jak prawidłowo okryć hortensje agrowłókniną i czym jest kopczykowanie, by ochronić je przed mrozem.

Zapewnij swoim hortensjom najlepszy start na wiosnę – poznaj sekret zimowej pielęgnacji!

Zrób to zanim okryjesz hortensję. Dzięki temu lepiej przetrwa zimę

Okrywanie krzewów na zimę to bardzo ważny zabieg ogrodniczy. Tak przygotowane rośliny lepiej znoszą mrozy oraz wiatr. Różne gatunki hortensji inaczej znoszą zimę. Najbardziej wymagająca pod tym względem jest hortensja ogrodowa. Nieco łatwiej jest w przypadku niektórych odmian hortensji bukietowej. Najczęściej do okrywania roślin na zimę wykorzystuje się agrowłókninę. To specjalistyczny materiał wykonany z włókien polipropylenowych o nieregularnej, splątanej strukturze z odciśniętymi rowkami. Agrowłóknina powinna być w białym kolorze, dzięki czemu lepiej odbija światło i zapobiega przegrzewaniu się roślin. Okrywanie hortensji (szczególnie młodych krzewów) to rewelacyjny sposób zabezpieczenia ich przed zimą. Agrowłóknina chroni przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, a przy tym przepuszcza promienie słoneczne oraz powietrze. Warto jednak wiedzieć, że zanim okryjesz hortensję należy ją obficie podlać. Hortensja lubi wilgoć i nawet zimą potrzebuje dostępu do wody. Okrywanie hortensji powinno odbyć się nie wcześniej niż przed przymrozkami. Dzięki temu krzew nabierze odporności i lepiej będzie znosił ujemne temperatury. Możesz to zrobić na początku grudnia. Podlej obficie hortensję, a następnie okryj ją agrowłókniną.

Jak okrywać rośliny agrowłókniną?

Agrowłóknina to świetny materiał do okrywania roślin. Jest lekka, a przy tym bardzo wytrzymała. Chroni rośliny przed warunkami atmosferycznymi, ale nie odcina ich całkowicie od potrzebnych minerałów oraz składników odżywczych. Zapewnia swobodny dostęp powietrza oraz przepływ promieni słonecznych. Rośliny należy owijać dwu lub trzykrotnie na zakładkę. Okrywanie zawsze zaczyna się od góry do dołu. W ten sposób ani woda, ani śnieg nie dostaną się wnętrza. Tak zabezpieczoną roślinę można wzmocnić zawiązują sznurek. Nie wolno robić tego zbyt mocno, by nie uszkodzić pędów.

Jak zimować hortensje. Czym jest kopczykowanie krzewów?

Kopczykowanie hortensji to najszybszy i najprostszy sposób na przygotowanie krzewu do zimy. Wystarczy, że wokół krzewu ułożysz igliwie. W ten sposób stworzysz warstwę izolacyjną, która będzie chronić roślinę przed mrozami tuż przy samej glebie. Korzenie będą odpowiednio zabezpieczone przed ujemnymi temperaturami oraz wiatrem. Kopczykowanie pomaga również zachować prawidłowy poziom wilgoci w glebie. Chroni przed parowaniem wody i sprawia, że nawet zimą krzew ma regularny dostęp do potrzebnych mu substancji. Tak przygotowana hortensja wiosną szybciej obudzi się do sezonu wegetacji i lepiej zakwitnie.

Domowa odżywka do hortensji na wiosnę. Dzięki niej krzew szybciej zakwitnie

Domowa odżywka z fusów z kawy świetnie odżywi hortensję i pobudzi ją do wzrostu. Najlepiej sprawdzą się fusy po kawie po turecku lub te, które zostają na papierowym filtrze z ekspresu przelewowego. Wymieszaj ciepła wodą z kilkoma łyżkami fusów po kawie. Tak przygotowaną mieszankę odstaw, by fusy zdążyły napęcznieć. Po tym czasie wszystko wymieszaj, twoja odżywka do hortensji jest gotowa. Podlewaj nią roślinę raz na dwa tygodnie. Szybko zauważysz pierwsze efekty, fusy po kawie sprawią, że Twoja hortensja bujnie zakwitnie i będzie cieszyć oczy przez całe lato.