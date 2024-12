Zawsze w grudniu podsypuję tą przyprawą mojego storczyka. Dzięki temu rośnie jak na drożdżach. Jak szybko uratować marniejącego storczyka?

Wlej zamiast płynu do spryskiwaczy, a szyby w aucie będą lśnić nawet podczas mrozów. Jak zrobić zimowy płyn do spryskiwaczy?

Weź 3 łyżki i wsyp do doniczki ze storczykiem. Kwiat natychmiastowo się podniesie

To zdecydowanie najbardziej popularny kwiat doniczkowy w Polsce. Praktycznie każdy, choć raz w życiu miał w domu orchidee. Storczyki zachwycają pięknymi, nieco orientalnymi kwiatami i potrafią kwitnąć przez wiele lat. Niektóre odmiany storczyków zakwitają nawet zimą. Bez względu na to, czy Twój storczyk kwitnie w grudniu, czy nie to w tym okresie warto dodatkowo wspomagać roślinę. Zima to dla wielu kwiatów doniczkowych trudnych czas. Mniejszy dostęp do światła słonecznego i suche powietrze mogą poważnie uszkodzić kwiaty. Świetnym sposobem na odżywienie storczyka jest czosnek. To naturalny antybiotyk, które sprawdza się nie tylko u ludzi. Czosnek jest bogaty m.in. w: potas, magnez, miedź, żelazo, chrom, selen, kobalt oraz wapń. Wystarczy raz w miesiącu wymieszać ziemię doniczkową z 3 łyżkami czosnku w proszku. Dzięki temu storczyk będzie bardziej odporny na choroby silniejszy.

Czosnek sprawdzi się także jako klasyczna odżywka do storczyków. Aby przygotować odżywkę do storczyków potrzebujesz jedną główkę czosnku. Posiekaj ząbki czosnku na malutkie kawałeczki i zalej 1 l wody. Całość zakryj i odstaw w ciemnie miejsce na jedną dobę. Po tym czasie przecedź czosnek przez sito, a pozostała wodą podlej storczyki. Rób to raz w miesiącu, a szybko zauważysz pierwsze efekty. Odżywka z czosnku pobudzi rośliny do bujnego kwitnienia i sprawi, że storczyki zaczną wypuszczać nowe pędy. Czosnek w przyrodzie uważany jest za naturalny antybiotyk. Jego działanie przeciwbakteryjne i przeciwchorobowe sprawdzi się nie tylko u ludzi. Czosnek świetnie chroni rośliny przed chorobami i grzybami. W przypadku storczyków czosnek minimalizuje wystąpienie chorób wynikających ze złego podlewania.

Jak pielęgnować storczyk, by cały czas kwitł?

Naturalnie storczyki pochodzą z południowo-wschodniej Azji – od Indii, poprzez Japonię, aż po Filipiny i północną Australię. Kwiat ten lubi ciepły i wilgotny klimat. Orchidee nie powinny być sadzone w normalnej ziemi. Potrzebują one przepuszczalnego podłoża. Najlepiej sprawdzi się mieszanka kory sosnowej, torfu włóknistego oraz chipsów kokosowych. Jesienią i zimą storczyki mogą zacząć marnieć i usychać. Powodem takiego stanu rzeczy może być suche powietrza. Nie wpływa ono dobrze na storczyki. Niektóre osoby wskazują, by o tej porze roku włożyć do doniczki ze storczykiem 4 kostki lodu. Dzięki temu roślina będzie miała stały dostęp do wody. Kostki będą się rozpuszczały powoli i uwalniały wilgoć do gleby. Ten sposób może pobudzić storczyka do kwitnienia. Aby orchidea zakwitła wiele osób przenosi ją do chłodniejszego pomieszczenia. Kostki lodu zapewnią spadek temperatury, który może spowodować kwitnienia. Według badań Amerykańskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych taka metoda jest całkowicie bezpieczna dla roślin i możesz ją stosować bez obaw.

Domowa odżywka do storczyka

Aby storczyk w mieszkanku bujnie i długo kwitł warto go dodatkowo odżywiać. Dzięki temu roślina będzie miała stały dopływ potrzebnych jej składników odżywczych. Jednym z najlepszych sposobów na szybkie odżywienie storczyka jest domowa odżywka z łupin czerwonej cebuli. Zbierz łupiny z 2 dużych cebul i zalej je gorącą wodą. Całość dobrze zamknij i odstaw w ciemne miejsce na jedną dobę. Po tym czasie przecedź wywar i podlewaj nim storczyki raz w tygodniu. Już po około dwóch tygodniach zauważysz działanie tej domowej odżywki. Storczyk będzie wyraźnie ładniejszy i mogą pojawić się na nim pierwsze pąki. Łupiny z cebuli zwierają wiele cennych składników odżywczych, które pobudzają i stymulują rośliny. To między innymi witaminy z grupy B, E, C, a także pierwiastki takie jak wapń, żelazo, potas, siarkę, fosfor, mangan, miedź, cynk, selen oraz bor.