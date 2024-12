Wystarczy, że 2 razy podlejesz tym grudnika, a on obsypie pąkami na Boże Narodzenie. Wlej to do doniczki, a pojawi sie tyle kwiatów, że ich nie policzysz. Odżywka do grudnika

Wlewam 1 szklankę do wody i spryskuję zamarznięte szyby w aucie. W 3 sekundy są gotowe do jazdy i to bez skrobania. Sposób na zamarznięte szyby w samochodzie

Podlej tym grudnik 2 razy, a na Boże Narodzenie zakwitnie. Domowa odżywka do kwiatów doniczkowych

To zdecydowanie jeden z najchętniej wybieranych kwiatów doniczkowych w Polsce. Grudnik ceniony jest przede wszystkim za swoje zimowe kwitnienie. Obsypuje on kwiatami na przełomie listopada oraz grudnia i często zdarza się, że zakwita na Boże Narodzenie. Mało osób wie, że grudnik może kwitnąć nawet dwa razy do roku - zimą oraz wiosną. Aby bożonarodzeniowy kaktus zakwitł w okresie świątecznym trzeba o niego odpowiednio zadbać. Grudni naturalnie pochodzi z terenów lasów deszczowych. Jest to roślina, która do kwitnienia potrzebuje wody oraz substancji odżywczych. Najczęściej polecaną domową odżywką do grudnika jest wywar ze skórek po bananach. To prosta i szybka metoda, by odżywić grudnika. Nieco mniej popularną metodą jest odżywianie go z pomocą węgla aktywnego. Przygotuj 0,5 odstanej wody i rozpuść w niej 1 tabletkę węgla aktywnego. Tak przygotowanym wywarem podlewaj grudnika aż do Bożego Narodzenia. Dodatek węgla aktywnego świetnie działa na rośliny doniczkowe. Sprawia, że gleba nie pleśnieje i lepiej przepuszcza wodę. Węgiel chroni przed parowaniem wody i sprawia, że rośliny wzmacniają system korzeniowy.

Dlaczego grudnik nie chce kwitnąć?

Grudnik to roślina, która źle znosi suche powietrze. W okresie zimowym to najczęstsza przyczynia jego marnienia. Działające grzejniki często sprawiają, że powietrze w pomieszczeniu robi się przesuszone. Zima nie stawiaj grudnika w pobliżu kaloryferów. Pamiętaj także, że jest to roślina, która nie lubi być przestawiana. Znajdź jej odpowiednie stanowisko z rozproszonym światłem i tam ją pozostaw na całą zimę. Co jakiś czas możesz liście grudnika zraszać wodą. Taka kąpiel sprawi, że liście i łodygi będą odpowiednio nawilżone. Grudnika zimą podlewaj raz w tygodniu. Dbaj, aby ziemia nie była przesuszona. Unikaj jednak zbierania się wody w podstawce. Za dużo wody może doprowadzić do gnicia korzeni.