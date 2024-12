Rozpuść 2 łyżki i podlej ciętą choinkę, a nie będzie gubić igieł. Dzięki tej odżywce będzie piękna przez wiele tygodni. Podlewanie ciętej choinki

Rozpuść 2 łyżki i podlej ciętą choinkę, a nie będzie gubić igieł

Boże Narodzenie zbliża się wielkimi krokami i już powoli rozpoczynamy przygotowania do tego magicznego czasu. Jednym z najfajniejszych etapów przygotowań do świąt jest oczywiście ubieranie choinki. Jedni robią to w Wigilię, a inni o wiele wcześniej. Wiele osób rozważa kupno żywej choinki na święta. Tradycyjne cięte drzewko prezentuje się przepięknie i niewątpliwie jego największą zaletą jest zapach, jaki roznosi się po całym domu. To zapach świąt. Jednak o ciętą, żywą choinkę trzeba dbać w odpowiedni sposób, aby za szybko nie zgubiła igieł lub nie zbrązowiała. Co zrobić, aby przedłużyć żywotność ciętej choinki i sprawić, że będzie wyglądać pięknie przez wiele tygodni? Tu pomocny może okazać się przepis na domową odżywkę do iglaków. Wystarczy, że w jednym litrze letniej wody rozpuścisz dwie łyżki cukru. Starannie zamieszaj, aby cukier całkowicie się rozpuścił i wlej do stojaka, w którym stoi choinka. Woda z cukrem zadziała na drzewko niczym nawóz i sprawi, że będzie zielona i nie zgubi igieł przez długi czas.

Co zrobić, aby żywa choinka nie gubiła igieł?

Żywa choinka niewątpliwie prezentuje się zjawiskowo i w okresie świątecznym wspaniale zdobi nasz dom. Jeśli chcesz, aby drzewko stało jak najdłużej to pamiętaj o kilku rzeczach. Żywotność ciętej choinki można przedłużyć stosując się do tych zasad:

podczas zakupu wybierz trwalsze drzewko, sprawdź jego świeżość i upewnij się, co do jego pochodzenia,

choinkę ustaw z dala od źródła ciepła (kominków i kaloryferów),

przytnij kawałek pnia i go odkoruj na długość kilku centymetrów,

pamiętaj, by regularnie podlewać drzewko.