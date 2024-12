Choinka będzie jak z bajki. Najpiękniejsze inspiracje na przystrojenie drzewka świątecznego. Ubieranie choinki 2024

Jak ubrać choinkę w 2024? Będzie wyglądać jak z bajki

Ubieranie choinki to zdecydowanie jeden z najprzyjemniejszych momentów przygotowań do Bożego Narodzenia. Jest zwieńczeniem przedświątecznych porządków i wspaniale dekoruje mieszkanie, wprawiając jego domowników w radosny świąteczny nastrój. Jedni czekają z ubieraniem choinki aż do wigilii, inni robią to wcześniej, aby jak najszybciej wprowadzić do swojego domu magiczną atmosferę. Zanim jednak zabierzesz się za strojenie drzewka, zapoznaj się z zasadami ubierania choinki. Dzięki nim drzewko będzie wyglądało proporcjonalnie. Kupujesz żywą choinkę? Daj jej chwilę, aby "oswoiła" się z nowymi warunkami. Osadź ją w stojaki, rozetnij siatkę, skoryguj pion i pozostaw ją na chwilę, aby powoli rozłożyła swoje gałęzie. W sytuacji, gdy gałęzie naturalnie są ustawione do góry, dociąż je jabłkami. Następnie przystąp do ozdabiania świątecznego drzewka. Najlepiej robić to w takiej kolejności:

Rozwieś światełka. Małe bombki powieś na górze, a duże na dole - dzięki temu choinka będzie wyglądać proporcjonalnie. Powieś łańcuchy - jeśli są różnych grubości, to podobnie jak z bombkami, na górze rozwieś cieńsze, a na dole grubsze. Na czubku choinki umieć gwiazdę.

Najpiękniejsze inspiracje na ubieranie choinki w 2024 roku. Modne ozdoby choinkowe

Jeśli zastanawiasz się, w jakim stylu ubrać choinkę w 2024 roku, to koniecznie przejrzyj najpiękniejsze inspiracje na ozdoby choinkowe w naszej galerii. W tym roku modne jest ubieranie choinki na biało, w stylu glamour, na złoto oraz na granatowo. Można także połączyć kolorystykę białą i czerwoną, która kojarzy się z Bożym Narodzeniem i św. Mikołajem. Z pewnością tak ubrana choinka szybko wprawi w świąteczny nastrój wszystkich domowników. Modne w ostatnich latach stało się również zdobienie bożonarodzeniowego drzewka w drewniane dekoracje. Kolejnym pomysłem na drzewko świąteczne jest przystrojenie go pierniczkami lub lizakami.

Najpiękniejsze inspiracje na ubieranie choinki na święta znajdziesz w galerii poniżej.