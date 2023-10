i Autor: Shutterstock Przycinanie hortensji. Kiedy najlepiej przeprowadzić zabieg?

Hortensja Ci tego nie wybaczy. Tego zabiegu nie rób przed zimą, bo zrujnujesz roślinę

Hortensja to królowa letnich ogrodów. Kiedy obficie kwitnie, często pozostawia w tyle inne kwiaty, jednak roślina także zimą potrafi wyglądać okazale. Choć wydawałoby się logicznym, przyciąć suche kwiatostany i liście hortensji na zimę, to nie jest to dobry pomysł. W dodatku zasuszone kwiatostany ozdobią ogród aż do wiosny. Sprawdź, jak i kiedy najlepiej przycinać hortensje.