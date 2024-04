I Twoje dziecko może wyjść na murawę z Lewandowskim! Lidl rozpoczyna kampanię UEFA EURO 2024: LIDL KIDS TEAM

Przyjrzyj się dobrze, a to, co zobaczysz zdradzi ci, czy jesteś lubiany. Masz tylko jedną szansę! Test na osobowość

Zwycięzcy nie tylko dołączą do eskorty polskich piłkarzy i wyjdą razem z nimi na murawę – Lidl pokrywa również koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia. Dodatkowo zapewnia też wsparcie polskiego opiekuna przez cały czas trwania wyjazdu. W ten sposób sieć gwarantuje, że każdy zwycięzca będzie mógł wziąć udział w tym wyjątkowym doświadczeniu, niezależnie od sytuacji finansowej. Lidl zapowiada, że będzie to pełna atrakcji podróż, wypełniona zabawą i odkrywaniem lokalnej kultury, zakończona występem na boisku w towarzystwie najlepszych piłkarzy w Europie, przed dziesiątkami tysięcy kibiców podczas meczu UEFA EURO 2024.

W turnieju, który odbędzie się w Niemczech w dniach od 14 czerwca do 14 lipca 2024 r., zobaczymy najlepsze reprezentacje piłkarskie w Europie, rywalizujące o tytuł Mistrza Europy. Podczas każdego meczu dostępne są 22 miejsca dla dzieci eskortujących piłkarzy (11 dla każdej drużyny). Dla dzieci z Polski dostępne są 33 miejsca – po 11 przy każdym meczu polskiej reprezentacji w ramach fazy grupowej. Istnieje więc wiele możliwości, by wygrać niezapomniane przeżycia dla Ciebie i Twojego dziecka na jednej z największych aren piłkarskich!

W Lidlu stawiamy ludzi w centrum naszych działań. Kształtujemy codzienne życie wielu osób na całym świecie, dlatego jednymi z kluczowych obszarów naszej strategii CSR jest zaangażowanie w dialog oraz promocja zdrowia. Współpracując z UEFA, cieszymy się, że możemy zaoferować klientom jedyne w swoim rodzaju doświadczenia w ramach programu Lidl Kids Team. Chcemy pokazać konsumentom, że gramy w jednej drużynie. Niezależnie od tego, czy chodzi o oferowanie niskich cen, zapewnianie świeżych owoców i warzyw, czy też dawanie dostępu do kulis jednego z największych turniejów piłkarskich na świecie – wszędzie tam jest Lidl – mówi Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Affairs and CSR Lidl Polska.

Działając w ponad 30 krajach, Lidl może z dumą mówić o łączeniu różnych kultur w firmie. Wraz z wprowadzeniem misji „Razem w Lidlu” w 2023 r. Zarząd Lidl pokazał, że sieć promuje i wymaga uczciwej, otwartej oraz opartej na zaufaniu współpracy. Wobec nierównego traktowania stosuje się politykę „zero tolerancji”. Stawianie na pierwszym miejscu sprawiedliwości, równych szans i inkluzywności – czyli wartości, na których opiera się piłka nożna – będzie towarzyszyć działaniom sieci przez cały czas trwania UEFA EURO 2024.

Do konkursu Lidl Kids Team można zgłaszać się od 2 kwietnia 2024 r. do 21 kwietnia 2024. Wszyscy zwycięzcy zostaną poinformowani przez Lidl Polska za pośrednictwem poczty elektronicznej. W celu ochrony przed oszustwami prosimy o niereagowanie na żadne inne formy kontaktu.

i Autor: Materiały prasowe Lidl

