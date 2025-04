Nawóz do pomidorów i ogórków babcia szykuje już w kwietniu. Mikstura na obfite zbiory jest dobra także do podlewania kwiatów

Ten krzew w PRL-u miał każdy działkowicz. Kwitnie piękniej od hortensji i pachnie niczym waniliowy budyń. Posadź go w ogrodzie, a będziesz cieszyć się kwiatami do później jesieni

Jeśli szukasz pomysłu na żywopłot, zastanawiasz się co posadzić zamiast tui i nie chcesz zbytnio zajmować się nadmierną pielęgnacją postaw na laurowiśnie. Ta wiecznie zielona roślina będzie ładnie wyglądała przez cały rok.

Idealna roślina na żywopłot, wysoko rośnie, pachnie i ma małe wymagania. Posadź zamiast tui

Laurowiśnia zachowuje liście przez cały rok, dzięki czemu Twój ogród zawsze będzie wyglądał estetycznie, niezależnie od pory roku. Gałęzie są gęsto pokryte liśćmi dzięki temu stanowi naturalną, zieloną barierę, która skutecznie osłoni ogród i dom przed wzrokiem sąsiadów czy hałasem z ulicy. Na wiosnę laurowiśnia kwitnie (zazwyczaj od kwietnia do maja), a drobne białe kwiaty wydają delikatny i przyjemny zapach. Za jej posadzeniem przemawia fakt, że roślina jest odporna na szkodniki i choroby. Warto jednak zwrócić uwagę na odpowiednie podlewanie – zarówno nadmiar, jak i niedobór wody mogą prowadzić do problemów z korzeniami.

Kiedy i jak sadzić laurowiśnię? Laurowiśnia szybko rośnie

Laurowiśnie można sadzić wiosną i jesienią. Wiosną najlepiej zrobić to najpóźniej w kwietniu, kiedy nie ma już większego ryzyka przymrozków, a temperatury nie są jeszcze zbyt wysokie. Jesienią odpowiedni będzie październik lub koniec września. Laurowiśnia, jako krzew może osiągnąć nawet 3 metrów wysokości, ale przy odpowiednim przycinaniu żywopłotu bez problemu możemy utrzymać ją na poziomie 1-2 metrów. Natomiast drzewa laurowiśni dorastają nawet do 9 metrów. Laurowiśnia rośnie dosyć szybko, w zależności od gatunku od 15 do 60 cm rocznie. Sadząc laurowiśnie jako żywopłot, zachowaj odstępy około 50-60 cm między roślinami. Dzięki temu krzewy będą miały wystarczająco miejsca do rozwoju, tworząc jednocześnie zwartą barierę.

Co lubi laurowiśnia?

Mimo że laurowiśnia pochodzi z cieplejszych stref klimatycznych (Półwysep Bałkański oraz Azja Mniejsza i Kaukaz), to dobrze radzi sobie w naszych warunkach klimatycznych. Choć trzeba pamiętać, że nie jest całkowicie mrozoodporna. Roślina lubi ciepło, dlatego też dobrze jest sadzić ją przy ścianach domu lub przy murowanych ogrodzeniach. Dzięki takiemu usytuowaniu krzew będzie chroniony przed podmuchami zimnego wiatru. Warto odpowiednio zabezpieczyć ją na zimę. Szczególnej troski wymagają młode rośliny. Laurowiśnię można sadzić w donicach, pojedynczo w ogrodzie lub gęsto w formie żywopłotu. Nadaje się także do formowania. Laurowiśnia ma długie, drewniejące pędy, które szybko się zagęszczają, dzięki czemu jest prawdziwą ozdobą ogrodu.

Laurowiśnia gleba, podlewanie, przycinanie i nawożenie

Laurowiśnia dobrze rośnie w ziemiach przepuszczalnych, umiarkowanie wilgotnych, bogatych w próchnicę. Toleruje lekko kwaśne do obojętnych odczynów gleby. Młode rośliny wymagają regularnego podlewania, szczególnie w okresach suszy. Starsze egzemplarze są bardziej odporne na brak wody, ale warto monitorować ich kondycję, zwłaszcza w upalne dni. Przycinanie laurowiśni to klucz do utrzymania jej w odpowiedniej formie. Przycinaj ją wczesną wiosną oraz po kwitnieniu (około czerwca). Możesz nadać jej dowolny kształt, co czyni ją rośliną niezwykle wszechstronną. Wiosną warto zastosować nawóz wieloskładnikowy, by pobudzić wzrost rośliny. Pamiętaj, by unikać nawozów azotowych jesienią – mogą osłabić roślinę przed zimą. Choć laurowiśnia jest zimozielona, w bardzo mroźne zimy może potrzebować dodatkowej ochrony – szczególnie młode krzewy. Warto osłonić je agrowłókniną.

Laurowiśnia ważne wiosenne zabiegi

Po zimie liście laurowiśni mogą usychać. Szczególnie, te narażone na zimny wiatr. Dlatego trzeba usunąć suche, łamliwe pędy. Krzew przycinamy do długości zdrowych gałązek. Laurowiśnia szybko się zregeneruje i szybko wypuści nowe pędy. Ważne też, by zapewnić roślinie stałą wilgotność i nie dopuszczać do przesuszenia gleby. Już od marca można nawozić ją kompostem. Laurowiśnia kwitnie zazwyczaj od połowy kwietnia do końca maja. Białe stożkowate kwiaty przypominają kwiatostany kasztanowców. Po przekwitnięciu na łodyżkach pojawiają się owoce w kształcie małych czarnych kulek. Niestety, podobnie jak liście laurowiśni są one trujące.

ZOBACZ TEŻ: Jakie kwiaty na balkon? Posadź te rośliny w kwietniu i ciesz się zapachem i kolorami, nawet kiedy za oknem szarości