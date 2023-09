Idealne posiłki do pracy czy szkoły – wartościowe dania i przekąski od Żabki

Według badania Future Food 4 Climate jedynie 56,1% osób zadeklarowało, że ma w szkole dostęp do stołówki[1]. W takich sytuacjach z pomocą może przyjść Żabka i jej bogate portfolio dań oraz przekąsek. Kiedy rodzice są jeszcze w pracy, a uczeń nie miał możliwości zjeść w szkole obiadu, w lodówce może czekać na niego „Porcja DobreGO!” – łatwy do odgrzania, smaczny i co najważniejsze, pełnowartościowy posiłek. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, Żabka chce zapewnić całej rodzinie łatwy dostęp do śniadań, lunchów, obiadów oraz kolacji – na każdą porę dnia oraz okazję. Dzięki „Porcji DobreGO!” nie trzeba już myśleć, jak jeść smacznie i zdrowo czy spędzać godzin w kuchni, próbując sprostać różnorodnym preferencjom smakowym każdego członka rodziny. Sieć Żabka zrobiła to DLA nas i ZA nas.

Do szkoły i pracy

Jedna z podstawowych zasad prawidłowego żywienia brzmi: „Idź do szkoły po śniadaniu i ze śniadaniem”. Niestety wiele dzieci w wieku szkolnym rozpoczyna dzień bez tego ważnego posiłku. Może mieć to wpływ na ich koncentrację, poziom energii i zdolność do przyswajania wiedzy.

Aby zapewnić zdrowe nawyki żywieniowe w codziennym życiu, szczególnie w okresie powrotu do szkoły, kluczowe jest dostarczenie organizmowi pełnowartościowego śniadania. Wartościowy pierwszy posiłek stanowi podstawę energii, koncentracji i zdolności do przyswajania wiedzy. Jednak zasada ta, nie ogranicza się tylko do dzieci. Dorośli również pełnią ważną rolę jako wzorzec żywieniowy dla młodszych pokoleń. Dlatego dbanie o zdrowe nawyki żywieniowe staje się wspólnym wysiłkiem, który przekłada się na dobrostan całej rodziny. Pomoc w tym może bogata oferta dań gotowych i przekąsek od Żabki. Dzięki nim możemy stworzyć zbilansowany jadłospis dla całej rodziny – podkreśla Agnieszka Piskała-Topczewska, dietetyczka, Kierowniczka Dobrego Żywienia w Grupie Żabka.

Świetną podstawą dla śniadania jest nabiał, który zapewnia organizmowi wapń, będący budulcem kości. Produkty mleczne można komponować z produktami zbożowymi jak np. musli. Na śniadanie sprawdzą się także kanapki – kompozycja tłuszczy, warzyw i mięsa dostarczy wszystkie potrzebne składniki, dzięki temu nasze dziecko otrzyma odpowiednią dawkę energii oraz utrzyma dobry humor.

Trzeba jednak pamiętać również o pozostałych posiłkach – powinno się ich jeść w sumie pięć, w odpowiednich ilościach i o stałych porach. Wszystkie, zgodnie z normami, przy umiarkowanej aktywności fizycznej w wieku szkolnym, powinny dostarczyć około 2100 kcal. Warto podkreślić, że zasada zdrowego żywienia, w tym regularne spożywanie pełnowartościowych posiłków, nie dotyczy wyłącznie dzieci. Przykład i wzorzec jaki dziecko czerpie od dorosłych, ma istotne znaczenie. Dzieci uczą się przez naśladowanie otaczających ich osób, zwłaszcza rodziców. Jeśli widzą, że dorośli dbają o swoje zdrowie poprzez zrównoważoną dietę, same również będą bardziej skłonne do kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych.

Dania i przekąski marek własnych Żabki, włączone do programu „Porcja DobreGO!”, wyróżniają się najwyższą jakością we wszystkich aspektach. Dzięki temu nasze propozycje sprawdzą się perfekcyjnie zarówno jako śniadanie, obiad do szkoły czy pożywny lunch dla rodzica.

Na pełne wrażeń dni w szkole świetnie sprawdzą się m.in.:

i Autor: Materiały prasowe

Sałatka Cezar z pieczonym kurczakiem Dobra Karma

Gramatura: 190 g

Delikatne jajko, pełen smaku wędzony ser gouda oraz świeży szczypiorek tworzą niezwykłą harmonię smaku i tekstur. Całą kompozycję uzupełnia pieczywo żytnio-pszenne z naturalnym zakwasem żytnim. To idealny wybór, który doda potrzebnej energii na cały dzień wyzwań – za biurkiem lub w szkolnej ławce.

i Autor: Materiały prasowe

Kanapka z polędwicą sopocką Tomcio Paluch

Gramatura:151 g

Delikatna kanapka z aromatyczną polędwicą sopocką zawinięta w chrupiące pieczywo żytnio-pszenne z naturalnym zakwasem żytnim. To idealny wybór na lekki, ale pożywny posiłek. Zarówno na szkolne śniadanie, jak i szybki lunch w pracy.

i Autor: Materiały prasowe

Buła z kotletem drobiowym Tomcio Paluch

Gramatura: 212 g

Kanapka z soczystym kotletem drobiowym, świeżym ogórkiem konserwowym i lekko pikantną czerwoną cebulą Tomcio Paluch jest prawdziwą ucztą dla podniebienia. Wszystko to umieszczone w bułce, która dodaje wyjątkowej chrupkości i smaku. To doskonały sposób na zaspokojenie głodu.

i Autor: Materiały prasowe

Woda Od Nowa niskonasycona CO2

Pojemność: 0,5 l

W trakcie powrotu do szkoły czy pracy warto również pamiętać o prawidłowym nawodnieniu. Z pomocą przyjdzie krystalicznie czysta woda mineralna Od Nowa w dwóch wariantach: niskonasycona CO2 i średnionasycona CO2.

i Autor: Materiały prasowe

Orzechy włoskie HAPS!

Gramatura: 30 g

i Autor: Materiały prasowe

Suszone chipsy z jabłka HAPS!

Gramatura: 18 g

Produkty HAPS! mogą być pełnowartościową przekąską w trakcie przerwy, np. orzechy włoskie, są źródłem kwasów omega 3 dla lepszej pracy mózgu. Z kolei suszone jabłka z małą dawką cukrów prostych będą idealne przed trudną klasówką czy lekcją wf-u.

W ofercie „Porcja DobreGO!” znajdują się ponadto przepyszne dania gotowe, takie jak Miska Zdrowia z soczystym kurczakiem od Szamamm, a także zupy, makarony oraz sałatki.

Różnorodne opcje na każdy styl życia

Kluczem do wyboru produktów włączonych do programu „Porcji DobreGO!” jest system Nutri-Score, który znajduje się na 100% produktów marek własnych. Komunikuje on profil żywieniowy posiłku i jest doskonałą nawigacją do intuicyjnego balansowania codziennego jadłospisu. Posiłki i przekąski ze specjalnym oznaczeniem posiadają najwyższe możliwe noty, czyli Nutri-Score A i B.

Sieć Żabka będzie sukcesywnie poszerzać ofertę produktową o kolejne zdrowe i pyszne propozycję – tak aby wpisywać się w jeszcze większą ilość oczekiwań konsumentów. Dobre żywienie w każdym aspekcie, na każdą okazję i styl życia – to właśnie „Porcja DobreGO!”.

i Autor: Materiały prasowe

Grupa Żabka została utworzona na początku 2021 roku i w jej obrębie funkcjonują: Żabka Polska – największa jednostka biznesowa, skupiająca obszar handlowy, Żabka Future – odpowiedzialna za nowe inwestycje, rozwój biznesu i narzędzi technologicznych oraz Przywództwo Strategiczne – trzy zespoły odpowiedzialne za wyznaczanie kierunków rozwoju całej Grupy poprzez budowanie strategii konsumenckich, personalnych i finansowych. W skład Grupy Żabka wchodzą także firma Maczfit, lider rynku cateringu dietetycznego w Polsce oraz Dietly.pl, wiodąca platforma e-commerce w tym segmencie. Celem Grupy jest tworzenie i łączenie wygodnych i odpowiedzialnych rozwiązań w obszarze convenience, które ułatwiają klientom codzienne życie. Działania w obszarze odpowiedzialności Grupa rozwija w sposób strategiczny, integrując czynniki środowiskowe, społeczne i z obszaru ładu korporacyjnego (z ang. ESG) ze strategią biznesową. W ramach strategii odpowiedzialności Grupa Żabka podjęła się zobowiązań m.in. w zakresie dobrego żywienia, usług ułatwiających zrównoważone życie, rozwoju przedsiębiorczości, wzmacniającej kultury organizacyjnej, ładu korporacyjnego oraz cyrkularności i dekarbonizacji. Link do Raportu Odpowiedzialności za rok 2022: https://zabkagroup.com/pl/nasza-odpowiedzialnosc/

O programie „Porcja DobreGO!” od Żabki

Program „Porcja DobreGO!” ma na celu promocję dobrze zbilansowanych i smacznych posiłków, które mogą być szybkim rozwiązaniem na każdą porę dnia, oferując bogatą gamę dań gotowych oraz przekąsek. Są to zarówno znane i lubiane klasyki, jak i bardziej egzotyczne smaki oraz kuchnie. Produkty objęte programem tworzone są z pasji do smaku, we współpracy z dietetykiem, który najlepiej zna niedobory żywieniowe Polaków i chce, aby bez wyrzutów sumienia poczuli dobrodziejstwo posiłków „DobreGO!”. Celem inicjatywy jest pokazanie, że dobre odżywianie nie musi iść w parze z czasochłonnym procesem planowania oraz przygotowywania posiłków – zmiana diety na własnych warunkach może być prosta i wygodna. Specjalne oznaczenie ,,Porcja DobreGO!” na produktach marek własnych, takich jak Szamamm, Haps, Dobra Karma czy Tomcio Paluch, pozwalają na dokonanie bardziej świadomych wyborów zakupowych – zarówno dla siebie, jak i dla najbliższych. „Porcja DobreGO!” czyli wartościowe posiłki na każdą porę dnia od Żabki.