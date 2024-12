Spis treści

Znalezienie odpowiedniego prezentu dla taty, brata, kolegi czy chłopaka może stanowić pewne wyzwanie, jednak dzięki różnorodności przedstawionych tu propozycji – z pewnością trafisz w gusta każdego pana. Postaw na trafiony upominek świąteczny – pomoże ci w tym TOP 10 propozycji prezentowych, które sprawdzą się w przypadku mężczyzn w każdym wieku.

Zegarek lub elegancka biżuteria

Ten klasyczny prezent właściwie nigdy nie wychodzi z mody. Wybierając zegarek dla mężczyzny, warto wziąć pod uwagę jego gust, rozmiar ręki i styl ubierania się. Jeśli np. twój tata to szef dużej firmy, który często nosi garnitur i aktówkę, a do tego jest fanem klasyki - elegancki zegarek na pasku lub bransolecie będzie idealnym dopełnieniem jego outfitu. Twój brat jest osobą aktywną i niemal nie rozstaje się z rowerem? A może regularnie uprawia jogging? Podaruj mu zegarek sportowy, który wyposażony jest w liczne funkcje (m.in. pomiar tętna, ilość spalonych kalorii, krokomierz, GPS, plany treningowe).

Być może twój chłopak już od jakiegoś czasu napomykał o tym, że przydałby mu się nowy zegarek? W takim razie masz już pomysł na świąteczny prezent! Niektórzy panowie chętnie noszą też prostą, męską biżuterię. To mogą być sygnety, bransoletki lub spinki do mankietów w kształcie, który coś dla tego konkretnego mężczyzny będzie oznaczał np. srebrne gitarki dla fana muzyki rockowej.

Gadżety technologiczne

Panowie zwykle doceniają praktyczne upominki, w tym gadżety. Mając w swoim otoczeniu fana muzyki, gier, sportu – możesz postawić na słuchawki bezprzewodowe. Dzięki nim, miłośnik wirtualnych przygód zyska jeszcze mocniejsze doznania podczas kolejnego levelu w grze, będzie mógł oglądać mecz piłki nożnej, nie przeszkadzając przy tym domownikom albo słuchać muzyki tak głośno, jak tylko chce i gdzie chce. Sprawdzonym i przydatnym gadżetem będzie powerbank – przenośna stacja ładowania smartfonu, tabletu lub czytnika e-booków.

Dobrze jest mieć go pod ręką, na wypadek, gdyby w podróży rozładował się nam telefon. Inną propozycją są inteligentne akcesoria do domu (smart home) jak asystent głosowy np. Amazon Echo. Dzięki niemu nie musisz nic wpisywać ani klikać – wystarczy powiedzieć na głos, co ma zostać zrobione, aby po chwili włączyła się twoja ulubiona playlista z muzyką, zapaliło się światło w pomieszczeniu czy uruchomiło pranie.

Książki – idealne na zimowe wieczory

Czytający panowie mogą ucieszyć się z książki. W zależności od upodobań – to może być najnowszy kryminał, dobry thriller, biografia idola lub literatura motywacyjna. Są na rynku niezliczone ilości książek o charakterze poradnikowym i pozycje dedykowane głównie płci męskiej. Możesz poszukać książki zgodnej z zainteresowaniami swojego mężczyzny np. skoncentrowanej wokół piłkarzy danego klubu, dotyczącej wędkowania czy rzeźbienia w drewnie. Taka spersonalizowana lektura może być świetnym prezentem, zwłaszcza jeśli będzie wspierała pasję mężczyzny i pozwoli mu zgłębić wiedzę na dany temat.

Perfumy i kosmetyki

Współcześni mężczyźni dbają o siebie. Lubią dobrze wyglądać i ładnie pachnieć. Kolejnym pomysłem godnym uwagi są zapachy. Jeśli znasz gust swojego partnera lub chcesz go zachęcić do używania innego zapachu – możesz podarować mu perfumy. To elegancki i przemyślany upominek na święta. Być może ma swój zapach, którego używa od lat, wówczas przyda mu się zapasowa fiolka. Trafionym prezentem mogą się okazać również kosmetyki do pielęgnacji, w tym balsamy i kremy oraz kosmetyki i akcesoria do brody.

Ubrania i dodatki

Tata, dziadek, brat, kolega czy partner życiowy, niezależnie od wieku, może się ucieszyć z modnych akcesoriów, które będą doskonałym uzupełnieniem codziennej stylizacji. Skórzany, elegancki pasek do spodni, portfel albo czapka zimowa, szal i rękawiczki to coś, czego z pewnością będzie używał. Panowie docenią elementy garderoby, które pasują do ich stylu. Niemal zawsze przydaje się odzież sportowa lub casualowa – markowe bluzy, T-shirty z nadrukami czy skarpetki z zabawnymi motywami. Osoby aktywnie uprawiający jakąś dyscyplinę sportu najpewniej będą używać otrzymanej w świątecznym prezencie bluzy termoaktywnej, komina chroniącego przed wiatrem czy przeciwdeszczówki do biegania.

Akcesoria do hobby

Większość mężczyzn ma jakąś pasję. Jedni interesują się sportem i podróżami, inni motoryzacją, jeszcze inni rysunkiem czy grami. Dla miłośników motoryzacji warto poszukać miniaturowych samochodów, przydatnych narzędzi i akcesoriów do auta lub motocykla. Osobom związanym ze sportem i chętnie podróżującym przydać się może porządny plecak turystyczny, akcesoria outdoorowe, kijki trekkingowe na szlaki górskie czy własna rakieta do tenisa. Domatorzy docenią gry towarzyskie (m.in. planszowe, karciane), które od razu będzie można przetestować przy okazji świątecznego spotkania.

Zestawy do majsterkowania

Jeśli znasz jakiegoś majsterkowicza, którego chciałbyś obdarować, to warto rozważyć podarowanie takiej osobie zestawu narzędzi m.in. śrubokrętów, wiertarek czy scyzoryka wielofunkcyjnego. To może być idealny prezent dla taty, który wręcz szuka usterek w domu lub brata, który ma zacięcie artystyczne, lubi tworzyć lub po prostu naprawiać różne rzeczy. Jeśli twój mężczyzna większość wolnego czasu spędza w warsztacie lub garażu, to z pewnością ucieszyłby go taki prezent.

Akcesoria do kawy i herbaty

Seniorzy lub miłośnicy gorących napojów, osoby wykonujące pracę biurową lub działające z domu mogą być mile zaskoczone, gdy pod choinką znajdą zestaw prezentowy z eleganckimi kubkami lub filiżankami, ulubioną herbatą czy kawą, słoiczkiem miodu, konfitur i zabawnym zaparzaczem. Fani świeżo zmielonej kawy na pewno z radością będą używali młynka do kawy np. elektrycznego. W takim zestawie może się też pojawić srebrna łyżeczka z grawerem, czy kubek i słomka do picia yerba mate, jeśli wiemy, że ktoś ją lubi. W okresie zimowym można też sprezentować mężczyźnie termos na gorące napoje lub kubek termiczny, z którym każdego dnia będzie mógł wychodzić do pracy i przypominać sobie o osobie, która mu go podarowała.

Przeżycia zamiast rzeczy

Jest też grupa osób, które większą wagę przywiązują do przeżyć niż do przedmiotów. Jeśli znasz takiego mężczyznę, warto podarować mu voucher na niezapomniane doświadczenia – lot w tunelu aerodynamicznym, wyjście do pokoju zagadek, bilet na koncert, sztukę teatralną lub mecz. Są momenty, których jednak nie chce się przeżywać samemu. A skoro „radość to jedyne co się mnoży, gdy się ją dzieli” – możesz wybrać prezent dla dwojga. Wśród propozycji wspólnych aktywności na prezent można wymienić m.in. wypad na paintball, gokarty czy naukę gry w squasha. Tak wyjątkowy prezent zostanie w pamięci na długo.

Podsumowanie: Jak wybrać idealny prezent?

Nie śpiesz się z wyborem prezentu, najpierw dobrze jest przeanalizować, czy twój pomysł przypadnie do gustu konkretnemu mężczyźnie. Zastanów się, czy upominek jest zgodny z jego zainteresowaniami, wiekiem, czy stan zdrowia mu pozwala na podobne doświadczenia, czy jest bardziej intro- czy ekstrawertykiem, czy lepiej się bawi w grupie czy w odosobnieniu, np. czytając książkę? Warto też założyć wcześniej, w jakim budżecie chcemy się zmieścić. Pamiętajmy, że nie sama wartość materialna prezentu ma tu największe znaczenie, choć byłoby idealnie, gdyby upominek był przemyślany i trafiony, a myśli i uczucia stojące za prezentem. Liczy się intencja, sam gest i radość dawania.