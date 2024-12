Spis treści

Nie przejmuj się, jeśli do tej pory ograniczałeś się do zakupu prezentów gwiazdkowych na podstawie linków przysyłanych ci przez bliskich. Takie prezenty są na ogół sprawdzone. To, czego im brakuje - to element niespodzianki. Mając do obdarowania ważne w swoim życiu kobiety, chcesz, aby poczuły się docenione. Z kolei wybieranie przemyślanych prezentów może być niezwykle satysfakcjonujące i dawać sporo radości. Jeśli chcesz pozytywnie zaskoczyć mamę, siostrę, dziewczynę czy koleżankę i jednocześnie podarować jej coś wyjątkowego, sprawdź pomysły na prezenty, które zawsze są trafione!

Prezenty dla mamy

Co roku stajesz przed tym samym dylematem: co wybrać dla mamy pod choinkę? Rozważasz zestaw nowych garnków, bo przecież sporo gotuje, coś z galanterii skórzanej lub biżuterii, ale może lepiej postawić na relaks i odpoczynek? Wygląda na to, że jesteś na dobrym tropie. Jeśli sięgasz po akcesoria do domu, to może warto w pięknych naczyniach przemycić własną dedykację lub podarować mamie personalizowany kubek? Twoja rodzicielka lubi otaczać się ładnymi rzeczami? W takim razie weź pod uwagę świąteczne dekoracje – szklaną, ręcznie malowaną bombkę, elegancki stroik na stół lub pozytywkę ukrytą w figurce świętego mikołaja. Być może twoja mama to kobieta z klasą, która doceni eleganckie, klasyczne dodatki. Jeśli tak, możesz poszukać biżuterii, szalu z dobrej jakości materiału, torebki lub rękawiczek.

Dobrym pomysłem będzie też pójście w kierunku jej hobby. Jeśli jest książkowym molem, to chętnie przeczyta nową powieść ulubionego autora. To może być też m.in. zestaw do haftowania, ręcznych robótek lub akcesoria do ogrodnictwa – wszystko zależy od jej zainteresowań. Kobieta spragniona relaksu i odpoczynku, może być usatysfakcjonowana zestawem kosmetyków do domowego SPA, świecami zapachowymi czy masażerem.

Pomysł na upominek dla siostry

Możecie się ze sobą spierać, rzucać złośliwe komentarze podczas rodzinnych spotkań, ale – jak to w rodzeństwie – gdy dzieje się coś złego, za siostrą skoczysz w ogień. Gwiazdka to dobry moment, by pokazać, jak bardzo ci na niej zależy. Oto kilka propozycji, które mogą wywołać uśmiech na jej twarzy. W tym przypadku warto wziąć pod uwagę m.in.:

modne dodatki: kosmetyki, palety cieni, akcesoria do makijażu;

kosmetyki, palety cieni, akcesoria do makijażu; trendy modowe: modne torebki, paski, stylowe zegarki;

modne torebki, paski, stylowe zegarki; rozrywka i kreatywność: gry planszowe, vouchery na warsztaty (np. malarskie, fotograficzne).

gry planszowe, vouchery na warsztaty (np. malarskie, fotograficzne). nowoczesną technologię: etui na telefon, słuchawki bezprzewodowe, powerbanki.

Dowiedz się, w jakich markach gustuje i czego aktualnie jej potrzeba.

Czym najlepiej obdarować dziewczynę?

Zastanawiając się nad prezentem dla swojej wybranki, weź pod uwagę cechy jej charakteru i zainteresowania. Jeśli związałeś się z kobietą uczuciową, możesz postawić na romantyczne akcenty. Twoja dziewczyna z pewnością ucieszy się z nowego flakonu ulubionych perfum. Jeśli chętnie nosi kolczyki, bransoletki lub wisiorki, to pięknym gestem będzie wręczenie jej biżuterii z grawerem. Sprawdzi się też zestaw do kąpieli z produktami o zapachu, który najbardziej lubi.

Bardziej sentymentalne panie docenią personalizowane prezenty. Niezwykłym podarunkiem może się okazać album ze wspólnymi zdjęciami lub fotoksiążka, w której dodatkowo możesz zamieścić własne podpisy. Lub wybrać jedną wspólną fotografię i oprawić ją w oryginalną ramkę. Dobrym wyborem może się okazać spersonalizowana bransoletka.

Jeśli twoja druga połówka jest energiczną i pełną pasji kobietą, to prawdopodobnie ucieszy się, jeśli zyska okazję do przeżycia nowego doświadczenia. Świetnym prezentem będzie wówczas bilet na koncert zespołu, którego jest fanką, romantyczne wyjście do restauracji czy przygoda w escape roomie. To może być wspaniała rozrywka dla dwojga!

A może subskrypcja na książki lub kurs online? Mając przy sobie pasjonatkę języków lub gotowania, można w ten sposób zapewnić jej dalszy rozwój pasji i zdobywanie dodatkowych kompetencji. Takie prezenty spodobają się paniom, które doceniają kreatywne pomysły.

Wybierz podarunek dla koleżanki

No dobrze, ale co podarować na święta koleżance? Jaki prezent sprawi, że taka osoba jednocześnie poczuje się wyjątkowo i nie odniesie mylnego wrażenia, że żywisz do niej głębsze uczucia? Odpowiedź brzmi: unikaj dwuznaczności i romantycznych prezentów. Tu sprawdzą się m.in. praktyczne akcesoria, takie jak kalendarz na kolejny rok, notatnik lub inne gadżety biurowe.

Być może to osoba, która bardziej doceni ekologiczne upominki np. torbę wielokrotnego użytku z zabawnym nadrukiem, kosmetyki naturalne lub coraz bardziej popularne bambusowe akcesoria. Twoja koleżanka jest miłośniczką rzeczy ręcznie robionych? Wobec tego skoncentruj się na prezentach handmade – ręcznie robionych świecach, mydełkach czy personalizowanych brelokach.

Jeśli przyjaźnisz się z miłośniczką rozgrzewających napojów lub słodkości, możesz podarować jej zestaw herbat, aromatyczną kawę, świąteczne wypieki lub ulubione słodycze w eleganckim opakowaniu. Te małe przyjemności z pewnością zrobią jej dzień!

Prezenty uniwersalne, które zawsze się sprawdzą

Być może jeszcze dobrze nie poznałeś swojej dziewczyny czy nowej koleżanki. Możliwe, że twoja siostra i mama mają tak wysublimowane gusta, że wolisz nie ryzykować z wyborem niestandardowego prezentu. I to też jest okey. Poza tym są prezenty, które sprawdzają się niemal przy każdej okazji, m.in.:

vouchery i karty podarunkowe (na zakupy online, do ulubionych sklepów lub salonów kosmetycznych);

(na zakupy online, do ulubionych sklepów lub salonów kosmetycznych); książki (nowości literackie, bestsellery, motywujące poradniki);

(nowości literackie, bestsellery, motywujące poradniki); akcesoria do relaksu (ciepłe koce, poduszki dekoracyjne czy relaksujące poduszki do medytacji).

Pomysły na budżetowe upominki do 50 i 100 zł

Grudzień to dla Polaków miesiąc dużych wydatków. Przygotowanie wigilijnych potraw, dekoracje, wyjazd do rodziny lub organizowanie bożonarodzeniowego spotkania u siebie – to wszystko przekłada się na grubość portfela. Pięknie przystrojona choinka przypomina o kolejnym wydatku – prezentach. Pamiętając, że przede wszystkim liczy się gest, a nie wartość upominku, możesz obdarować bliskich czymś wyjątkowym i oryginalnym, jednocześnie nie nadwyrężając swojego budżetu.

To może być np. zestaw drobnych upominków, zawierający m.in. świece zapachowe, małe biżuteryjne drobiazgi, kosmetyki, słodkości, kieszonkowe wydanie książki, skarpetki ze świątecznym wzorem. I naprawdę nie trzeba wydawać niebotycznych ilości pieniędzy, aby sprawić przyjemność drugiej osobie. Przygotowując samodzielnie pakiet z małymi prezentami, spokojnie możesz zmieścić się w kwocie 50-100 zł.

Jak wybrać prezent z myślą o bliskich?

Aby twoi bliscy byli usatysfakcjonowani otrzymanym prezentem, warto wziąć pod uwagę ich zainteresowania, pasje, zastanowić się, co lubią, czyimi są fanami. Dużą wartość mają prezenty spersonalizowane, zawierające pasującą do okazji sentencję czy dedykację, a także przedmioty ręcznie robione. Jeśli dana osoba woli doświadczenia niż rzeczy, możesz podarować jej voucher np. na przejażdżkę sportowym autem po torze, lot balonem, degustację ulubionych trunków.

To może być też bilet na koncert, warsztaty robienia witraży czy kurs gotowania, w zależności od preferencji. Warto też zadbać o wyjątkową oprawę prezentu. Świąteczna torebka, ozdobne pudełko lub kolorowy papier owinięty wstążką – to szczegóły, ale bardzo ważne. Wskazują, że poświęciliśmy czas i energię na to, by upominek prezentował się ładnie i estetycznie – także z zewnątrz.

Możesz dołączyć kartkę z własnoręcznie napisanymi życzeniami. Pamiętaj, że przy wyborze prezentów świątecznych najważniejsza jest intencja i uczucia, a nie wartość materialna upominku. Jeśli jednak poświęcisz nieco więcej czasu na dopasowanie prezentu do zainteresowań danej osoby, wywołasz u niej mnóstwo pozytywnych emocji!