Jak ćwiczyć skupienie u dziecka? Proste zabawy pomogą odzyskać uwagę po oglądaniu krótkich filmików

Jak podaje czasopismo Frontiers in Public Health, ciągłe oglądanie krótkich filmików w telefonie błyskawicznie i mocno przebodźcowuje mały układ nerwowy

Zwykłe układanie puzzli na dywanie to najprostsza metoda na to, żeby skutecznie ćwiczyć skupienie u dziecka w bardzo naturalnym tempie

Badania z raportu Psychological Bulletin potwierdzają, że szybko zmieniające się obrazki na ekranie osłabiają wytrzymałość umysłową pociechy

Zwykłe i proste zabawy ruchowe bez włączonego telewizora w tle pomagają odzyskać uwagę zepsutą przez krzykliwe treści z internetu

Dlaczego krótkie filmiki psują skupienie? Wpływ telefonu na naukę

Rodzice często zastanawiają się, dlaczego ich pociechy potrafią godzinami przewijać krótkie nagrania w telefonie, a zniechęcają się po kilku minutach układania klocków. Oglądanie bardzo dynamicznych, trwających zaledwie kilkanaście sekund treści mocno pobudza układ nerwowy malucha. Dziecko dostaje w ten sposób szybką nagrodę, która sprawia mu po prostu dużą przyjemność.

Jak możemy przeczytać na łamach czasopisma Frontiers in Public Health, ciągły napływ takich krzykliwych obrazków powoduje w głowie wyrzut dopaminy (związku chemicznego odpowiedzialnego za odczuwanie szczęścia i motywacji). Mózg malucha bardzo szybko przyzwyczaja się do tak potężnego poziomu pobudzenia i z czasem potrzebuje go coraz więcej. Przez to zwykłe i codzienne czynności wydają się z czasem niezwykle nudne, a dziecko ma ogromny problem z utrzymaniem uwagi na jednej rzeczy.

Dziecko jest mądre, ale szybko rzuca zadania. Wyjaśniamy przyczyny

Zjawisko to wynika z faktu, że częste patrzenie na błyskawicznie zmieniające się obrazki osłabia wytrzymałość umysłową dziecka, co potwierdza badanie opublikowane w raporcie Psychological Bulletin. Umysł przyzwyczaja się do natychmiastowej rozrywki i traci powoli zdolność do wykonywania wolniejszych czynności. Właśnie dlatego tak trudno jest nakłonić malucha do czytania książki, rysowania czy rozwiązywania szkolnych zadań. Naturalne, domowe zajęcia wymagają dłuższego wysiłku oraz cierpliwości, a przyzwyczajona do zawrotnego tempa głowa znacznie szybciej się męczy i poddaje. Warto więc pomóc swojemu dziecku w spokojnym powrocie do zajęć, które nie dostarczają aż tak wielu bodźców naraz.

Plac Zabaw, odc. 30 - Rodzina Patchworkowa

Jak skutecznie ćwiczyć skupienie u dziecka? Proste domowe zabawy

Zamiast od razu stawiać przed maluchem trudne wyzwania, dobrym pomysłem może być powrót do tradycyjnych zabawek i spokojnego spędzania czasu. Zgodnie z poradami serwisu HealthyWA, żeby pomóc dziecku w treningu koncentracji, warto wprowadzić w domu kilka prostych nawyków:

wyłącz telewizor i odłóż telefon, żeby usunąć z pokoju wszelkie niepotrzebne rozpraszacze

zaproponuj wspólne układanie puzzli lub granie w planszówki dopasowane do wieku malucha

przeplataj głośne zabawy ruchowe na podwórku ze spokojnym siedzeniem na dywanie

dawaj dziecku bardzo krótkie zadania z jasnym celem (na przykład poproś o ułożenie pięciu klocków jeden na drugim)

Zwykłe układanki i gry to świetny sposób na naukę zapamiętywania i rozwiązywania problemów we własnym, naturalnym tempie. Dobrze jest też robić regularne przerwy w trakcie zabawy, żeby głowa malucha mogła odpocząć i nabrać sił przed kolejnym etapem zadania.

Źródła:

Frontiers in Public Health (Du et al., 2024), “Severity of inattention symptoms, experiences of being bullied, and school anxiety as mediators in the association between excessive short-form video viewing and school refusal behaviors in adolescents”

Nguyen L, Walters J, Paul S, et al. “Feeds, Feelings, and Focus: A Systematic Review and Meta-Analysis Examining the Cognitive and Mental Health Correlates of Short-Form Video Use” (Psychological Bulletin, 2025)

HealthyWA (Government of Western Australia, Child and Adolescent Health Service) — “Play and Learning 5: Concentration and attention”

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