Brak radości z ciąży? Sprawdź jak radzić sobie z presją otoczenia i wahaniami nastroju

Czasopismo Psychology and Psychotherapy potwierdza, że narzucony z góry obraz idealnej ciąży potęguje u kobiet ogromne poczucie wstydu

Zwykły spacer z psem lub porządnie przespana noc to najprostsze metody na uciążliwe wahania nastroju w trakcie oczekiwania na malucha

National Institute of Mental Health podaje, że z uciążliwą depresją okołoporodową może zmagać się absolutnie każda przyszła mama

Szczera rozmowa z bliskimi i głośne mówienie o własnym smutku skutecznie pomagają poukładać sobie wszystkie trudne myśli w głowie

Portal Healthline podpowiada, że lekka aktywność fizyczna pozwala w bardzo naturalny sposób podnieść poziom hormonów szczęścia u ciężarnych

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Brak radości z ciąży. Jak presja otoczenia wpływa na przyszłe mamy?

Wszyscy wkoło powtarzają, że to najpiękniejszy czas w życiu, a ty masz ochotę po prostu schować się pod kołdrę. Zamiast obiecywanego promiennego wyglądu i ciągłego uśmiechu, czujesz zmęczenie, lęk i zwykłą irytację. To sprawia, że zaczynasz winić samą siebie i myślisz, że coś z tobą nie tak, bo przecież inne kobiety na placu zabaw czy w telewizji wydają się zawsze takie szczęśliwe i pełne energii.

Jak możemy przeczytać na łamach czasopisma Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice, ten narzucony z góry obraz idealnej ciąży robi nam ogromną krzywdę. Przyszłe mamy często ukrywają swoje prawdziwe emocje w obawie przed oceną ze strony rodziny czy znajomych. Taka przepaść między oczekiwaniami a rzeczywistością potęguje tylko poczucie wstydu i sprawia, że ciężarna zostaje ze swoimi problemami zupełnie sama, właśnie wtedy, gdy najbardziej potrzebuje oparcia.

Dlaczego ciąża męczy i irytuje? Zrozumienie zmian w ciele kobiety

Ciągłe wahania nastroju, smutek i brak energii to nie jest twój kaprys, tylko zupełnie naturalna reakcja organizmu na ogromny wysiłek. Czasami te objawy są na tyle silne, że utrudniają zwykłe, codzienne obowiązki w domu czy w pracy. National Institute of Mental Health podaje, że z depresją okołoporodową może zmagać się każda kobieta, niezależnie od tego, czy to jej pierwsze, czy kolejne dziecko i jak wygląda jej sytuacja życiowa.

Nie ma tu jednej, prostej przyczyny, bo na to, jak się czujemy, wpływa cała masa rzeczy. Przede wszystkim to potężna burza hormonów, ale też po prostu ogromne fizyczne obciążenie noszeniem w sobie rosnącego malucha. Do tego często dochodzi stres związany z codziennym życiem i przygotowaniami na pojawienie się nowego członka rodziny, a czasem także trudniejsze doświadczenia z przeszłości, które nagle dają o sobie znać.

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Kiedy dopada cię dół, warto rozważyć kilka prostych kroków, które podpowiada portal Healthline. Dobrze jest nie robić sobie wyrzutów za gorszy moment, tylko spróbować łagodnie zadbać o siebie w kilku kluczowych obszarach:

warto dbać o porządny sen w nocy, bo zmęczony organizm znacznie gorzej radzi sobie ze stresem i nerwami

dobrym pomysłem jest wplecenie w plan dnia lekkiej aktywności fizycznej (na przykład spokojny spacer z psem lub relaksująca joga dla ciężarnych), co naturalnie podnosi poziom hormonów szczęścia

warto szczerze rozmawiać o swoich uczuciach z mężem, partnerem lub przyjaciółką, aby bliscy wiedzieli, przez co dokładnie przechodzisz

można poszukać kontaktu z innymi dziewczynami, które też spodziewają się dziecka, bo nikt nie zrozumie cię tak dobrze jak druga ciężarna

Warto jednak pamiętać, że jeśli domowe sposoby nie pomagają, a lęk nie daje ci normalnie funkcjonować, dobrym wyjściem może być wizyta u lekarza prowadzącego ciążę lub rozmowa z psychologiem. Nie ma absolutnie niczego złego w szukaniu takiego wsparcia u specjalistów.

Co powiedzieć, gdy bliscy każą ci się uśmiechać? Stawianie granic

Zdarza się, że najbliżsi lub znajomi w dobrej wierze próbują cię pocieszać, rzucając wyświechtane frazesy w stylu o noszeniu pod sercem cudu i konieczności uśmiechania się. To tak zwana toksyczna pozytywność, która potrafi strasznie irytować i sprawia, że czujesz się zignorowana. W takich sytuacjach warto szczerze mówić o tym, co czujesz i absolutnie nie udawać radości na siłę. Dobrym rozwiązaniem jest spokojne powiedzenie bliskim, że teraz nie masz ochoty tryskać energią, a mówienie głośno o obawach i smutku po prostu pomaga ci poukładać sobie to wszystko w głowie. Warto zwracać uwagę na to, kto w twoim otoczeniu naprawdę daje ci ciepło i wsparcie, a z kim relacje lepiej na jakiś czas ograniczyć. Emocje w ciąży mają prawo być bardzo różne i żadna mama nie musi za nie nikogo przepraszać.

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Źródła:

Reddish, Golds & MacBeth (2024), Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice — “It is not all glowing and kale smoothies”: An exploration of mental health difficulties during pregnancy through women's voices

National Institute of Mental Health (NIMH) — “Perinatal Depression”

Healthline

Healthline — “Pushing Back on Toxic Positivity When You Have Breast Cancer”