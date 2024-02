Jak często powinno się prać stanik? Kobiety są w szoku. Niewiele z nich tak robi. "Nie mam na to czasu!"

Jak często powinno się prać stanik? Dermatolog wyjaśnia

Pierzesz stanik po każdym użyciu? Niestety twoja bielizna może długo tak nie wytrzymać. A może nosisz jeden biustonosz bez prania przez cały tydzień, bo w ogóle się nie pocisz? To niestety jeszcze gorzej. Zatem jak często powinno się prać stanik? Biustonosz jest jedną z tych części damskiej garderoby, która przylega bezpośrednio do ciała, a to, jak często go pierzesz, ma wpływ nie tylko na jego stan, ale także Twoją skórę. Dermatolog dr Alok Vij wyjaśnił, jak często powinno się prać stanik, aby go zbyt szybko nie zniszczyć, ale zachować przy tym odpowiednią higienę. Na łamach health.clevelandclinic.org zaznaczył, że najlepiej, jeśli biustonosz trafi do prania po każdych dwóch, trzech użyciach. Oczywiście może się zdarzyć, że będzie to konieczne już po jednym założeniu, na przykład przy intensywnym poceniu się. "Kilka godzin w staniku przy minimalnym poceniu się może nie być liczone jako pełne zużycie" - tłumaczy dermatolog Alok Vij.

Kobiety są oburzone tymi poradami! "Nie mam na to czasu!"

Jak się okazuje, wiele kobiet jest zaskoczonych poradami dermatologa. "Dla mnie staniki to zupełnie inna bajka niż majtki czy skarpetki. Zacznijmy od tego, że nie noszę ich codziennie, bo tak jest po prostu mi wygodniej. Ale nie wyobrażam sobie, by myć je co dwa-trzy dni. Nie mam na to czasu, a poza tym nie znam kobiet, które by tak robiły" - mówi 32-letnia Kamila w rozmowie z portalem kobieta.gazeta.pl.