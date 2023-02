Jak dobrze dobrać rozmiar buta? To prawdopodobnie robiłaś źle. Wiosną 2023 przyda Ci się ta wiedza

Sposób na dobranie rozmiaru butów do stopy. W ten sposób się nie pomylisz

Kupując buty zwróć uwagę na kilka rzeczy. Przede wszystkim pamiętaj, że rozmiarówki różnych marek mogą się między sobą różnić. Przyjęte rozmiary są często umowne. Kupując buty online sprawdź tabelę rozmiarów dopasowaną do modelu butów, jakie Cię interesują. Drugą ważną rzeczą jest rodzaj buta. Na przykład szpilki z czubem zazwyczaj kupuje się w nieco większym rozmiarze. Wybierając kozaki i buty zimowe zawsze mierz je w grubszych skarpetkach. Jak dobrać odpowiedni rozmiar obuwia do stopy?

Przygotuj kartkę papieru i ołówek,

Połóż stopę na kartce i obrysuj jej kształt,

Zaznacz kropkami strategiczne punkty - wierzchołek dużego palca oraz pięty,

Zmierz stopę i porównaj z tabelą rozmiarów.

Prosty sposób na za ciasne buty. Wyjaśniamy, jak to zrobić

Sposobów na za małe buty jest kilka. Najprostszy to oddanie butów do szewca, by ten na specjalne maszynie je rozepchał. Wielu szewców przestrzega jednak, że nie zawsze jest gwarancje, że potraktowane w ten sposób obuwie się nie zniszczy. Są również domowe sposoby na za małe i za ciasne buty. Najprostszy z nich to rozciągnięcie obuwa za pomocą wody. Buty wykonane ze skóry możesz delikatnie spryskać wodę i chodzić w nich po domu do momentu, w którym wyschną. Dzięki tej metodzie materiał ulegnie rozciągnięciu i dopasuje się do Twojej stopy. Podobnie działa trik z gorącą parą, możesz swoje buty umieścić nad garnkiem z parującą wody. Obuwie z tworzyw sztucznych możesz rozciągnąć zakładając wilgotną skarpetkę i w nich chodząc. Można użyć również suszarki do włosów, ciepłe powietrze sprawi, że materiał delikatnie się rozejdzie i dopasuje.

