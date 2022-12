i Autor: Shutterstock Potrawy przygotowywane na Wigilię mają długą tradycję i symboliczne znaczenie.

Świąteczne porady dla osób na diecie

Jak jeść podczas świąt, by nie przytyć? Psycholog zdradza 5 sposobów, by cieszyć się świętami i by dieta nie poszła w las

Boże Narodzenie w polskiej tradycji kojarzy się przede wszystkim z jedzeniem. Nie jest to ani lekkie, ani dietetyczne jedzenia. Trzy dni świąt budzą często lęk w osobach, które właśnie się odchudzają. Strach przed przytyciem i zaprzepaszczeniem diety potrafi skutecznie zrujnować radość ze świąt. Mgr Paulina Pawełczyk-Jabłońska z Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej zdradziła kilka prostych wskazówek, które pomogą Ci przetrwać święta. To proste sposoby, jak jeść i jak psychicznie podejść do Bożego Narodzenia. Boisz się, że w święta przytyjesz? Koniecznie to przeczytaj!