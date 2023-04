To, jak szybko obrać jajko ugotowane na twardo dla wielu jest wyzwaniem. Szczególnie jeśli staramy się, by potrawa, która przygotowujemy wyglądała perfekcyjnie. Kiedy kroimy jaja do sałatki nie ma to większego znaczenia, jednak jeśli planujemy podać je np. w majonezie, to powinny być idealne. Niestety im świeższe jaja tym większe prawdopodobieństwo, że skorupka nie będzie chciała oddzielić się od reszty. Jednym ze sposobów, który ułatwi ich obieranie jest dodanie soli do wody, w które będą się gotować. Nie wolno także zapomnieć o hartowaniu jaj. Po ugotowaniu często zlewamy je od razu zimna wodą, a to nie do końca dobra metoda. Oto lepszy sposób na to, jak idealnie obrać ugotowane jajko.

Jak łatwo obrać jajko? Bajecznie prostoty sposób, który ułatwi przygotowania do świąt

Jednym z niezawodnych i prostych sposobów na szybkie i idealne obranie jajka jest użycia plastikowego pojemnika i wody. Po ugotowaniu jaj w osolonej wodzie, odlewamy jej połowę i uzupełniamy zimną. Czynność powtarzamy aż do momentu, gdy woda będzie całkowicie zimna. Następnie przekładamy jajka (razem z zimną wodą), do pojemnika, zamykamy i przez chwilę potrząsamy. Skorupki popękają, a dzięki wodzie oddzielą się od jajek. Jednak trzeba pamiętać o tym, że w przypadku bardzo świeżych jaj, każda metoda może okazać się nieskuteczna. Błona znajdująca się między skorupką a białkiem jest bogata w keratynę, która jest mocniejsza w kwaśnym środowisku. Z kolei świeże jaja mają niższe pH i są bardziej kwaśne od starszych, dlatego trudno się obierają.

