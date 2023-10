Jak łatwo odpowietrzyć grzejnik? Arcyprosty sposób na ciepły kaloryfer

Domowy nabłyszczacz do kwiatów. Sprawdź czym przecierać monsterę, zamiokulkasa i storczyka, by pozbyć się kurzu i odżywić rośliny doniczkowe

Odpowietrzenie kaloryferów to podstawowa czynność w momencie, kiedy grzejnik jest zimny choć powinien być ciepły. W ten sposób możemy w łatwy i skuteczny sposób wyeliminować jedną z możliwych awarii ogrzewania i przywrócić ciepło w domu. Gdy kaloryfer jest zapowietrzony słabiej grzeje, czasami też nierównomiernie się nagrzewa. Niekiedy dochodzą do tego dźwięki bulgotania.

Jak łatwo odpowietrzyć grzejnik?

Żeby w prosty sposób odpowietrzyć grzejnik trzeba się do tego odpowiednio przygotować. Nie jest to czynność skomplikowana ale potrzebny będzie płaski wkrętak (śrubokręt) lub specjalny kluczyk do odpowietrzania kaloryfera. Przyda się także miska, szklanka albo jakikolwiek pojemnik na wodę. Zanim zaczniemy działać, trzeba także zakręcić zawór. Warto również zwiększyć ciśnienie w instalacji (maksymalnie do 1,4 atm), dzięki temu woda będzie wypierać powietrze z grzejnika.

Odpowietrzanie kaloryfera. Instrukcja krok po kroku

Kiedy grzejnik jest odpowiednio przygotowany zabieramy się za odpowietrzanie kaloryfera. Na początek pod odpowietrznikiem (pokrętło zlokalizowane w górnej lub dolnej części) umieszczamy pojemnik na wodę, do którego spłynie płyn z instalacji. Następnie przy pomocy wkrętaka lub klucza delikatnie odkręcamy śrubę odpowietrznika. Z kaloryfera zacznie wydobywać się powietrze oraz woda. Gdy ciśnienie spadanie, a ciecz będzie wypływać spokojnym strumieniem można zakręcić śrubę odpowietrznika kaloryfera. Po upewnieniu się, że nic z niego nie wycieka, ponownie odkręcamy zawór, by woda mogła dopływać do grzejnika (wodę uzupełniamy stopniowo do uzyskania od 0,9 do 1,2 atm). Pokrętło termostatu ustawiamy na maksymalną pozycję i czekamy kilka minut. Jeśli przyczyną zimnego kaloryfera było jego zapowietrzanie, grzejnik szybko stanie się ciepły.

