Jak pożegnać się z dzieckiem w przedszkolu, gdy kurczowo trzyma się rodzica?

Krótki, czuły rytuał pożegnania pomaga dziecku przewidzieć rozstanie i przejście do sali

Nie warto wymykać się bez słowa, bo zwiększa to czujność dziecka przy rozstaniach

Zapowiedź odbioru po obiedzie jest dla przedszkolaka bardziej zrozumiała niż konkretna godzina

Silny lęk utrzymujący się przez wiele tygodni wymaga rozmowy z nauczycielem i specjalistą

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Skąd bierze się płacz przy rozstaniu?

Trzymanie się rodzica, płacz przy drzwiach czy odmowa wejścia do sali to naturalna reakcja na rozłąkę. Przedszkolak dopiero uczy się, że rozstanie jest chwilowe, a rodzic zawsze wraca. Szczególnie trudne bywają pierwsze tygodnie w przedszkolu, powrót po chorobie albo okres zmian w domu.

Nazwij emocje dziecka, zamiast przekonywania go na siłę, że nie powinno się bać. Proste zdanie: „Widzę, że jest ci trudno się rozstać” daje maluchowi sygnał, że został usłyszany. Następnie spokojnie i stanowczo zaznacz granicę, informując, że teraz czas wejść do sali.

Każde dziecko potrzebuje innego czasu na adaptację – od kilku tygodni do nawet paru miesięcy. Porównywanie go z rówieśnikami tylko pogarsza sytuację. Najważniejsze jest to, czy z czasem protesty słabną, a maluch powoli wciąga się w przedszkolny rytm.

Krótkie pożegnanie w szatni

Pożegnanie powinno być krótkie, czułe i powtarzalne. Długie negocjacje w szatni niepotrzebnie podtrzymują napięcie, dając dziecku złudną nadzieję, że do rozstania nie dojdzie. Nie oznacza to jednak, że musisz wychodzić chłodno i ignorować płacz.

Pomocny może być stały schemat poranka, który dziecko szybko rozpozna:

krótkie przytulenie i nazwanie emocji dziecka

ustalony gest, na przykład trzy buziaki lub przybicie piątki

jasna informacja, kiedy nastąpi odbiór

spokojne przekazanie dziecka nauczycielowi i wyjście rodzica

Nigdy nie znikaj bez pożegnania. Dziecko, które nagle zauważa nieobecność rodzica, przy kolejnych rozstaniach staje się jeszcze bardziej czujne. Szczera informacja o wyjściu buduje w nim poczucie bezpieczeństwa i pewność, że zawsze wracasz.

Poranne rytuały

Rytuał nie musi być rozbudowany. Może nim być machanie w oknie, krótka rymowanka, serduszko narysowane na dłoni albo zdjęcie rodziny schowane w szafce, jeśli pozwalają na to zasady placówki. Liczy się powtarzalność, ponieważ daje ona dziecku poczucie, że wie, co wydarzy się za chwilę.

Sprawdza się też zapowiedź powrotu opisana językiem malucha. Zamiast podawać konkretną godzinę, lepiej powiedzieć: „Przyjdę po obiedzie” lub „Odbiorę cię po podwieczorku”. Dziecko łatwiej odnosi się do znanych punktów dnia niż do wskazówek zegara.

Aby uniknąć pośpiechu, przygotuj ubrania i wyprawkę dzień wcześniej. Warto też pobawić się w domu w przedszkole, odgrywając misiami drogę do sali i pożegnanie. Po południu pytaj dziecko o zabawę i rówieśników, zamiast wracać wyłącznie do tematu płaczu.

Kiedy skonsultować się ze specjalistą?

Nauczyciel ułatwi przekazanie dziecka, jeśli przy drzwiach zaproponuje mu konkretną zabawę lub kontakt z rówieśnikiem. Uprzedź go wcześniej, co zwykle uspokaja malucha i jak minął wam poranek. Współpraca dorosłych pomaga dziecku szybciej poczuć się bezpiecznie w sali.

Szczególnej uwagi wymagają sytuacje, gdy lęk nie mija i utrudnia codzienne funkcjonowanie. Warto skonsultować się z nauczycielem, pedagogiem lub psychologiem, jeśli zauważysz:

bardzo silny protest pojawiający się przy niemal każdym rozstaniu

brak poprawy mimo upływu wielu tygodni adaptacji

częste bóle brzucha lub głowy związane z wyjściem do przedszkola

nagłe pogorszenie samopoczucia, snu, zachowania lub poczucia bezpieczeństwa

Reaguj szybko, jeśli cokolwiek w zachowaniu dziecka budzi wątpliwości co do jego bezpieczeństwa. W pozostałych sytuacjach kluczem jest jeden, stały plan pożegnania i konsekwentne sprawdzanie przez kilka dni, co najbardziej uspokaja malucha.

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