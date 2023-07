Domowy sposób na muchy. Nie wydasz grosza, a owady nawet się nie zbliżą do mieszkania

Wiele osób zastanawia się, jak prać czarne ubrania, aby nie straciły intensywności swojego koloru. Z czasem czarne tkaniny blakną i przestają wyglądać tak zjawiskowo, jak tuż po zakupie. Kluczowe w tym przypadku jest przestrzeganie kilku ważnych zasad podczas prania, a czarne ubrania zachowają kolor na długi czas. Przede wszystkim pamiętaj, aby prawidłowo posegregować brudne rzeczy przed włożeniem ich do pralki. Nie pierz jasnych tkanin z ciemnymi. Czarne bluzki, spodnie, bluzy pierz oddzielnie od bielizny czy swetrów. Dlaczego? Bielizna czy swetry wymagają prania w zupełnie innym programie i temperaturze. W jakiej temperaturze prać czarne ubrania? W tym przypadku najrozsądniej jest ustawić temperaturę nie wyższą niż 40 stopni. Program prania i wysokość obrotów dobiera się ze względu na rodzaj pranej tkaniny. Pomocnym trikiem, który pozwoli zachować głębię czarnego koloru ubrań, jest dodanie szklanki octu do bębna pralki lub namoczenie czystych już ubrań w roztworze z wody i octu na 30 minut.

Znakomity sposób na pranie czarnych ubrań

Często po wyjęciu odzieży z pralki okazuje się, że poprzyczepiały się do niej paproszki. Wówczas najczęściej sięgamy po rolkę i czyścimy ciemną tkaniny z meszku. Niewiele osób zna trik z chusteczkami nawilżanymi. Mają one zdolność zbierania w czasie prania różnych drobnych troczków, włosów i paproszków. Wystarczy wrzucić chusteczkę nawilżaną do bębna z praniem, a ubrania będą idealnie czyste. Po wyjęciu prania będzie mniej na nim różnych drobnych paproszków. Warunek jest taki, że chusteczki muszą być wykonane z mocnego materiału i najlepiej, aby były bezzapachowe.

