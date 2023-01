Jak przechowywać mięso w lodówce? Po upływie tego czasu może być szkodliwe

Jak długo przechowywać mięso w lodówce? Te terminy musisz znać

Przechowywanie mięsa w prawidłowy sposób jest bardzo ważne. Zjedzenie zepsutego mięsa może być bardzo niebezpieczne, a zatrucie pokarmowe to najlżejszy scenariusz tego, co może nas spotkać. Aby mięso było jak najdłużej świeże należy przechowywać je w lodówce. Jednak i tam nie powinno ono leżeć zbyt długo. Jaki czas mięso może leżeć w lodówce? Ogólnie przyjęło się, że świeże mięso powinno być przechowywane w lodówce przez maksymalnie 2 doby, proces marynowania może wydłużyć ten czas o kolejne kilkanaście godzin. Najdłużej może leżeć wołowina, nawet do 4 dni, a najkrócej mięso mielona - kilka godzin. Optymalna temperatura do przechowywania mięsa to 1-2 ° C. Poddane obróbce termiczne mięso również nie powinno być zbyt długo przechowywane. Jego czas przydatności do spożycia również wynosi około kilku dni. A jak wygląda sprawa z mięsem mrożonym?

Jak długo można przechowywać mięso w zamrażalce?

drób oraz wieprzowina - do 9 miesięcy,

surowe mięso mielone – do 4 miesięcy,

dziczyzna i jagnięcina do 10 miesięcy,

wołowina i cielęcina - do 12 miesięcy.

