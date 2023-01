i Autor: Shutterstock Jak usunąć tłuszcz z kuchenki po smażeniu pączków?

Patent na lśniącą kuchnię

Tak usuniesz tłuszcz z kuchenki po smażeniu pączków i innych pyszności. Świetny sposób na czyściutką kuchnię bez szorowania i trującej chemii

Karnawał 2023 trwa ale najlepsze dopiero przed nami czyli tłusty czwartek i ostatki. To właśnie wtedy przygotowujemy pączki, faworki i oponki, które wymagają smażenia w głębokim tłuszczu. Niestety niezależnie od tego, czy przygotowujesz słodkości w oleju czy smalcu – lepka i tłusta warstewka osadza się na kuchence i meblach. Lepiej to szybko posprzątać, tym bardziej, że mamy na to prosty i skuteczny sposób. Sprawdź jak szybko usunąć tłuszcz z kuchenki i mebli bez szorowania i trującej chemii.