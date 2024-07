i Autor: materiał prasowy Empik

Lato 2024

Jak przetrwać upały? Polacy na potęgę kupują klimatyzatory, wentylatory i baseny ogrodowe

Tegoroczne upalne lato większości z nas daje się we znaki. Nawet zwolennicy wysokich temperatur i wyznawcy maksymy: „jak jest lato, to musi być gorąco”, szukają możliwości ochłody i wytchnienia od wszechobecnego skwaru. Radzimy sobie, jak możemy. Jak pokazują dane marketplace Empiku, coraz chętniej korzystamy z różnych urządzeń i produktów, które pomagają znieść upał. Hitami sprzedażowymi są teraz wentylatory, przenośne klimatyzatory i baseny ogrodowe. Zainteresowanie nimi wzrosło dwu- a nawet trzykrotnie w porównaniu do ubiegłego roku.