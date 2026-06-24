Jak rozmawiać z dzieckiem o sztucznej inteligencji? Poznaj zasady mądrego odrabiania lekcji bez oszukiwania

Redakcja se.pl
KLJU
2026-06-24 8:21

Złapanie dziecka na spisywaniu zadań z internetu potrafi mocno podnieść ciśnienie każdemu rodzicowi. Zabieramy wtedy telefony i stanowczo zakazujemy nowinek z nadzieją na powrót do samodzielnej nauki. Prawdziwy klucz do sukcesu leży jednak w pokazaniu maluchowi zasad mądrego odrabiania lekcji przy użyciu sztucznej inteligencji.

Zdumiony chłopiec z blond włosami siedzi na kanapie, używając laptopa z otwartymi ustami, wyrażając zaskoczenie. Wokół niego widoczne są graficzne elementy związane z sztuczną inteligencją. Temat mądrego korzystania z AI przy odrabianiu lekcji znajdziesz na naszym portalu.
Autor: rawpixel.com/ Freepik.com
  • Według poradnika przygotowanego przez organizację UNICEF dzieci najlepiej przyswajają wiedzę o technologii poprzez łączenie jej z codziennym życiem
  • Całkowity zakaz korzystania z internetowych czatów sprawia przeważnie tylko to, że uczeń szybko zamyka się w sobie i ukrywa prawdę
  • Jak podają twórcy szkolnych materiałów mądre odrabianie lekcji ze sztuczną inteligencją to przede wszystkim planowanie nauki lub szybkie sprawdzanie błędów
  • Zwykłe kopiowanie gotowych wypracowań wygenerowanych przez komputer to ominięcie samodzielnego myślenia oraz prosta droga do szkolnych problemów

Sztuczna inteligencja a zadania domowe. Co warto wiedzieć na start?

Dzisiaj niemal każdy uczeń wie, czym są nowoczesne czaty internetowe i chętnie po nie sięga po szkole. Dzieci używają ich do szukania szybszych odpowiedzi i ułatwiania sobie codziennych obowiązków. Zamiast całkowicie zakazywać takich nowinek, lepiej pokazać maluchowi, jak z nich mądrze korzystać.

Jak możemy przeczytać w poradniku przygotowanym przez organizację UNICEF, młodzi ludzie najlepiej rozumieją nowe technologie, gdy powiążemy je z ich codziennym życiem. Warto usiąść razem przed ekranem i wyjaśnić, że takie programy jedynie wykonują polecenia i łączą słowa w logiczne wzory. Narzędzia te absolutnie nie czują i nie myślą tak jak człowiek, dlatego ich odpowiedzi bywają po prostu błędne.

Jak rozmawiać z dzieckiem o sztucznej inteligencji bez kłótni?

Dobrym pomysłem jest podążanie za naturalną ciekawością pociechy, więc gdy maluch sam zapyta o działanie takiego czatu, masz idealny moment na spokojną pogawędkę. Jeśli na samym starcie powiesz, żeby twoje dziecko po prostu nie oszukiwało, uczeń prawdopodobnie szybko zamknie się w sobie i niczego więcej ci nie powie. Zamiast tego spróbuj zapytać, do czego najczęściej używa tego narzędzia, co mu pomaga w nauce, a co sprawia największe trudności. Możecie wspólnie wpisać jakieś proste zapytanie do czatu i na spokojnie ocenić, czy wygenerowana odpowiedź ma w ogóle sens. Takie otwarte podejście buduje zaufanie i sprawia, że pociecha nie czuje się w żaden sposób oceniana.

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Do czego uczeń może bezpiecznie używać sztucznej inteligencji?

Jeśli zależy nam na tym, aby uczeń rozwijał swoje umiejętności i uczył się samodzielnego myślenia, warto pokazać mu konkretne oraz bezpieczne zastosowania tych programów:

  • sprawdzanie tekstów pod kątem błędów ortograficznych i gramatycznych
  • szukanie pomysłów na ciekawe tematy oraz materiałów do szkolnych prezentacji
  • tworzenie materiałów do szybkiej powtórki przed sprawdzianem w formie prostych fiszek
  • planowanie nauki i rozkładanie dużych zadań na znacznie mniejsze części

Takie mądre wykorzystanie technologii sprawia, że odrabianie lekcji idzie znacznie sprawniej, a cała praca umysłowa nadal należy do samego ucznia.

Odrabianie lekcji przez bota. Kiedy zaczyna się oszukiwanie?

Zwykłe kopiowanie gotowych wypracowań i podpisywanie ich własnym nazwiskiem to nic innego jak plagiat i pójście na łatwiznę. Dzieje się tak przeważnie wtedy, gdy uczeń całkowicie oddaje programowi zrobienie zadania. Dobrze jest uświadomić dziecku, że zatajanie pomocy komputera jest po prostu nieuczciwe wobec nauczyciela i kolegów z klasy.

Program nie potrafi samodzielnie rozwiązać problemu, a jedynie odtwarza to, co znalazł wcześniej w internecie. Kiedy twoje dziecko w całości polega na gotowych tekstach, omija najważniejszy etap nauki, czyli szukanie własnych rozwiązań. Czasami warto podpytać w szkole o zasady obowiązujące na lekcjach, aby domowe reguły pokrywały się z wymaganiami nauczycieli.

Źródła:

University College London (UCL) — “Engaging with Generative AI in your education and assessment”

UNICEF Viet Nam — “Parenting in the AI age”

University of Luxembourg — “Guidelines on the Use of Generative AI for Teaching and Learning (I2TL)”

UNICEF USA — “Protecting Children in the Age of AI”

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