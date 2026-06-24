Jak skompletować wyprawkę dla noworodka? Minimalistyczna lista zakupów pozwoli ci zaoszczędzić pieniądze i miejsce

Jak podaje strona brytyjskiej służby zdrowia NHS, idealna wyprawka dla noworodka powinna zawierać na początku tylko absolutne minimum do snu i przewijania

Prawie wszystkie ubranka i zabawki można bez obaw skompletować z drugiej ręki, kupując w sklepie jedynie zupełnie nowy materac oraz fotelik do auta

Z artykułu na portalu Novant Health jasno wynika, że drogie monitory oddechu i wymyślne sterylizatory do butelek to zazwyczaj zwykła strata gotówki

Zwykła i czysta miska do prania sprawdza się przy wieczornych kąpielach malucha równie dobrze co wielka i droga wanienka ze sklepu

Minimalistyczna lista zakupów pozwala zaoszczędzić sporo cennego miejsca i ułatwia codzienne funkcjonowanie z dzieckiem w niedużym mieszkaniu

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Wyprawka dla noworodka a presja reklam. Dlaczego kupujemy za dużo?

Kiedy dowiadujemy się o ciąży, od razu zalewają nas w internecie nieskończone listy zakupów. Sklepy i producenci przekonują nas, że bez setek drogich gadżetów nie poradzimy sobie z własnym dzieckiem. Przez to wydajemy mnóstwo pieniędzy na przedmioty, które po jednym użyciu po prostu lądują w kącie i zbierają kurz.

Dzieje się tak dlatego, że często kupujemy wszystko na zapas pod wpływem ogromnych emocji i zwykłego ludzkiego strachu. Tymczasem strona brytyjskiej służby zdrowia NHS podpowiada, że wyprawka dla noworodka na sam początek powinna obejmować tylko absolutne minimum do spania i przewijania. O wiele mądrzej jest wstrzymać się z wydatkami i dokupować kolejne rzeczy na bieżąco, kiedy realnie poczujemy taką potrzebę na własnej skórze.

Co jest naprawdę potrzebne dla noworodka? Lista niezbędnych rzeczy

Zamiast gromadzić góry niepotrzebnych przedmiotów, warto skupić się na najprostszej i najbardziej przydatnej bazie ubranek oraz akcesoriów dla naszego dziecka:

kilka paczek pieluch dla noworodka i waciki kosmetyczne do przemywania pupy

zwykły przewijak lub po prostu miękki ręcznik

około 6 pajacyków oraz 4 do 6 body zapinanych w kroku na proste zatrzaski

małe łóżeczko z twardym i płaskim materacem, który nie zostawia wolnych szpar

4 prześcieradła na gumkę i 2 śpiworki do spania (zwykłe kołdry i poduszki mogą grozić uduszeniem dziecka)

Pamiętajmy przy tym, że niemal całą odzież i zabawki spokojnie możemy kupić z drugiej ręki. Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest fotelik samochodowy i materac do łóżeczka, które zawsze warto mieć zupełnie nowe dla zapewnienia dziecku pełnego bezpieczeństwa.

Jakie gadżety to zwykła strata gotówki? Z tych zakupów warto zrezygnować

Jak możemy przeczytać na portalu Novant Health, wielu modnych urządzeń z list wyprawkowych spokojnie możemy unikać, bo stare i darmowe domowe sposoby działają równie dobrze. Dobrym pomysłem jest rezygnacja z monitorów oddechu za około 1200 złotych, a także z drogich termometrów do wanienki, ponieważ temperaturę wody najlepiej sprawdzić własnym łokciem. Warto też odpuścić sobie sterylizatory, bo po pierwszym użyciu wystarczy umyć butelki ciepłą wodą z płynem, oraz elektryczne podgrzewacze do mleka. Mleko dla dziecka można łatwo podgrzać pod kranem z ciepłą wodą, a omijanie mikrofalówki to absolutna podstawa, bo urządzenie to grzeje płyny nierówno i maluch mógłby się poparzyć.

Małe mieszkanie a rzeczy dla dziecka. Jak mądrze zaoszczędzić przestrzeń?

Minimalistyczna wyprawka to nie tylko ogromna ulga dla naszego portfela, ale też szansa na oszczędność cennego miejsca w niedużym pokoju czy małej łazience. Zamiast wstawiać do domu wielką i niewymiarową wanienkę dla noworodka, możemy spokojnie kąpać dziecko w zwykłej, czystej misce do prania. Podobnie sprawa wygląda ze specjalnymi nawilżaczami powietrza na katar, które zajmują sporo miejsca na komodzie. Kiedy dziecko ma zatkany nos, o wiele lepiej po prostu odkręcić gorącą wodę pod prysznicem, zrobić w łazience trochę pary i posiedzieć tam dłuższą chwilę z maluchem na rękach.

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Źródła:

NHS – “What to buy for your newborn baby”

Novant Health (Healthy Headlines) — “Popular baby gear: What works. What you can pass on.”

NHS (What to buy for your newborn baby)