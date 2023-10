Jak upiec dynię w piekarniku? Proste przepisy na dynię w całości i w kawałkach

Jak upiec dynię w piekarniku? To zależy, do czego jej potrzebujemy. Jeśli planujemy przygotować dynię faszerowaną, siłą rzeczy powinniśmy upiec ją w całości. Można to zrobić na dwa sposoby — pozbywając się wcześniej pestek lub piec z pestkami. Jednak jeśli planujemy przygotować purée, którego użyjemy do zupy, ciasta lub klusek, lepiej upiec dynię w kawałkach.

Jak upiec dynię w piekarniku? Prosty przepis na dynię pieczoną w całości

Pieczenie dyni w całości wymaga sporej dawki cierpliwości. W zależności od rozmiaru dynia powinna piec się około 2-3 godzin, w temperaturze 180 stopni C z termoobiegiem. Upieczona dynia jest gotowa, kiedy ugina się pod palcem. Zanim jednak wstawimy pomarańczową kulę do piekarnika, musimy ją dokładnie umyć i wytrzeć do sucha. Tyle wystarczy, jeśli chcemy upiec dynię w całości z pestkami. Jednak, gdy planujemy pieczenie bez pestek, po umyciu ścinamy wierzchołek, następnie usuwamy pestki. Tak przygotowaną dynię możemy w środku wysmarować oliwą, posypać solą, odrobiną ostrej papryki i np. cynamonem lub też wypełnić farszem, a następnie przykryć ściętym wcześniej fragmentem. Tak przygotowaną dynię układamy na blaszce wyłożonej pergaminem i wkładamy do piekarnika.

Jak upiec dynię w piekarniku? Prosty przepis na dynię pieczoną w kawałkach z aromatycznymi przyprawami

Pieczenie dyni w kawałkach trwa zdecydowanie krócej niż w całości. Zazwyczaj wystarczy 30 minut. Dynię myjemy, kroimy na pół i pozbywamy pestek. Następnie przekrawamy połówki dyni na mniejsze kawałki. Ich wielkość zależy od tego, do jakiego dania zamierzamy użyć dyni (im mniejsze fragmenty, tym szybciej się upieką). Pokrojony owoc przekładamy na blaszkę wyłożoną pergaminem. Dynię smarujemy oliwą i posypujemy przyprawami: sól, imbir, cynamon, kardamon, curry, chili, rozmaryn, tymianek – wszystko zależy od tego, czy planujemy danie słodkie, czy wytrawne. Co ważne, dyni nie trzeba obierać ze skórki przed pieczeniem. Później zdecydowanie łatwiej będzie się jej pozbyć. Dynie w kawałkach (podobnie jak w całości), pieczemy w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni Celsjusza z termoobiegiem.

