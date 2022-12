Jak usunąć zapach ryb z dłoni i naczyń

Jeśli chodzi o zapach, który ryba pozostawia na rękach, najskuteczniej można go usunąć pastą do zębów. Niewielką ilość produktu wystarczy rozprowadzić na dłoniach, po czym rozetrzeć go dokładnie na ich przednich i tylnych częściach oraz między palcami. Alternatywą dla pasty może być płyn do naczyń, sok z cytryny lub ziarenka kawy. Jak podaje portal rybny niektórzy kucharze posługują się także do mycia rąk zwykłymi metalowymi szczoteczkami (druciakami), które moczą w lodowatej wodzie. Ewentualnie dłonie wymyć, opłukać w zimnej wodzie i mokre potrzeć tępą stroną noża z czystej stali lub o inny przedmiot z czystej stali (np. baterię przy zlewie). Silny zapach ryby można usunąć pocierając dłonie solą lub octem. Aby usunąć z rąk i naczyń zapach ryby (szczególnie karpia), można wymyć je w wodzie z octem (1 łyżka stołowa octu na 2-2,5 l wody).

Jak pozbyć się zapachu ryby z naczyń?

Najlepiej od razu po przyrządzeniu posiłku zalej garnki, patelnie i talerze gorącą wodą. Resztki ryby wyrzuć do kosza. Jeśli chcesz przechować rybę w lodówce to umieść ją w woreczku strunowym lub pojemniku z wieczkiem.

Do pozbycia się rybiego zapachu z garnka użyj skórki cytryny, pomarańczy, limonki, grejpfruta lub kawałki jabłka i wrzuć do garnka z wrzącą wodą i gotuj przez chwilę na małym ogniu. Goździki, anyż i inne przyprawy korzenne wrzuć do garnka z gorącą wodą mieszankę możesz wylać po 15 minutach lub zostawić na całą noc.Wlej do garnka niewielką ilość octu, następnie zalej gorącą wodą. Gotuj przez chwilę na małym ogniu. Jeśli dodatkowo dodasz sodę oczyszczoną i kilka kropel soku z cytryny, to usuniesz z naczynia przypalony tłuszcz.