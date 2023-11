Chociaż biżuteria ze stali nierdzewnej nie rdzewieje, może zmatowieć na skutek zanieczyszczeń i drobnych zadrapań. Dlatego, jeśli zostanie narażona na działanie nadmiernego brudu, tłuszczu lub agresywnych środków chemicznych, trzeba ją natychmiast wyczyścić.

Jak wyczyścić biżuterię ze stali nierdzewnej? Prosty sposób na lśniące pierścionki, kolczyki i łańcuszki

Jednym ze sposobów czyszczenia biżuterii ze stali nierdzewnej jest użycia płynu do naczyń. Jednak ta metoda sprawdza się dobrze w przypadku biżuterii, którą można zanurzyć w wodzie. Nie należy jej stosować, jeśli kolczyki lub pierścionki zawierają perły, lub inne miękkie kamienie szlachetne. Żeby wyczyścić biżuterię tą metodą, napełnij małą miskę ciepłą wodą. Dodaj dwie lub trzy krople łagodnego płynu do mycia naczyń i delikatnie zamieszaj, aby składniki się połączyły. Napełnij drugą miskę zwykłą ciepłą wodą. Zanurz biżuterię i pozostaw ją do namoczenia w ciepłej wodzie na około pięć minut. Po namoczeniu użyj szczoteczki do zębów o miękkim włosiu, aby delikatnie usunąć widoczne zabrudzenia. Zwróć szczególną uwagę na wygrawerowane obszary lub małe zakamarki łańcuszka. Po wyszorowaniu zanurz biżuterię w drugiej misce z ciepłą wodą, aby spłukać wszelkie pozostałości. Możesz także trzymać biżuterię pod delikatnym strumieniem bieżącej ciepłej wody. Następnie wysusz biżuterię przy użyciu delikatnej ściereczki z mikrofibry.

Czyszczenie biżuterii ze stali nierdzewnej przy użyciu pasty do zębów

Pasta do zębów świetnie sprawdza się jako środek do polerowania stali nierdzewnej. Jednak pamiętaj, by do tego celu wybierać łagodną, ​​nieżelową formułę, bez składników wybielających zęby. Następnie zwilż szczoteczkę do zębów z miękkim włosiem lub małą ściereczkę z mikrofibry wodą. Dodaj odrobinę pasty do zębów i delikatnie oczyść powierzchnię biżuterii ze stali nierdzewnej. Po wyczyszczeniu opłucz biżuterię w ciepłej wodzie, upewniając się, że cała pasta do zębów została usunięta. Osusz ściereczką z mikrofibry i wypoleruj, aby przywrócić biżuterii blask.

