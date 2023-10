Jak zabezpieczyć rododendron przed zimą? Ogrodnik radzi jak ochronić różanecznik przed mrozem. Dzięki temu wiosną pięknie zakwitnie

Zmieszaj z wodą i wlej do żelazka. Wystarczy kilka kropel, a Twoje stare ubrania będą jak nowe

Taka czeka nas zima 2023/2024 w Polsce. Leśnicy pokazali ciekawe nagranie. One już to wiedzą!

Zimowanie rododendronów nie jest skomplikowane, jednak trzeba pamiętać o kilku podstawowych zasadach jeśli chcemy, by wiosną kwiaty pięknie kwitły. O ile mróz nie jest dla nich bardzo szkodliwy to zimowa susza może je zniszczyć. Dlatego wszyscy, którzy mają różaneczniki i/lub azalie w swoich ogrodach czy balkonach i marzą, by wiosną rośliny pokryły się zniewalającym kwieciem, powinni zastosować rady ekspertów. Sprawdź, o czym nie wolno zapomnieć w zimowej pielęgnacji rododendronów.

Jak zabezpieczyć rododendron na zimę? Zimowanie różaneczników i azalii

Rododendron to ogólna nazwa roślin z rodziny wrzosowatych. W polskich ogrodach najczęściej uprawiamy zimozielone równoznaczniki oraz azalie, które zrzucają liście na zimę. W naszym klimacie trzeba im pomóc przetrwać zimę. Głęboko zamarznięta ziemia sprawia, że korzenie rododendronów nie mogą pobierać wody, przez co są narażone na suszę. W przypadku różanecznika, roślina zwija liście w rulony aby ograniczyć utratę wody. To naturalne zjawisko i nie powinno nas martwić. Natomiast żeby ograniczyć zimową suszę i uratować rododendrony, nie wolno zapominać o ściółkowaniu. W przypadku silniejszych mrozów warto okryć kwiaty agrowłókniną.

Zimowanie rododendronów. Kiedy i czym okrywać różanecznik i azalię?

Podstawowe zasady zimowania rododendronów sprawdza się w przypadku mrozoodpornych odmian. Jak pisaliśmy wyżej, najbardziej szkodliwa dla rododendronów jest susza, dlatego pod ściółką warto rozłożyć biowłkuninę, a u nasady krzewu usypać kopiec z kory. W przypadku odmian mniej odpornych na niskie temperatury można narzucić na krzew agrowłókninę. Można także zastosować ochronę przed wysuszającym mroźnym wiatrem i zakryć rośliny specjalnym parawanem lub kapturem dostępnym w sklepach ogrodniczych. Ściółkowanie rododendronów rozpoczynamy jesienią, zimą można uzupełnić braki. Jeśli chodzi o okrywanie roślin najlepiej zrobić to przy dłużej utrzymujących się niskich temperaturach. Większość dostępnych na rynku rododendronów jest odporna na temperatury do -25 a nawet -30 stopni Celsjusza.

Jak przezimować rododendron w doniczce? Azalie i różaneczniki potrzebują tego zimą

Rododendrony w doniczkach zarówno te na tarasach jak i na balkonach potrzebują lepszego zabezpieczenia na zimę. Rośliny najlepiej zadołować i zastosować powyższe zasady zimowania. Jednak nie zawsze możemy sobie na to pozwolić. Wtedy donicę stawiamy na desce lub styropianie. Całość obkładamy słomą lub specjalną słomianą matą albo biowłókniną. Idealnie, jeśli mamy możliwość schować rododendron na zimę do chłodniejszego pomieszczenia z oknem np. garażu lub nieogrzewanej klatki schodowej.

Podlewanie rododendronów zimą

Podlewanie rododendronów rozpoczynamy przed zimną. Trzeba też pamiętać, że dużo zależy od gleby. Im bardziej próchnicza ziemia, tym więcej wody magazynuje. Jednak bez względu na to, w przypadku bezdeszczowej jesieni, dobrze jest podlać rośliny zanim nastaną mocniejsze mrozy. Rododendrony można nawadniać także zimą, w czasie odwilży, szczególnie jeśli jest mało śniegu.

ZOBACZ TEŻ: Kiedy schować pelargonie do domu? Sposób ogrodników na to, jak przezimować pelargonie

Sonda Podobają Ci się rododendrony? Tak. Lubie azalie i różaneczniki Tak, szczególnie azalie Tak, szczególnie różaneczniki Nie Trochę