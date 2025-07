Jak zadbać o psa w upalne dni? Wypróbuj te sprawdzone sposoby

Spis treści

Upały a psy. Jak czworonogi znoszą wysokie temperatury?

Lipiec i sierpień to czas, kiedy mamy do czynienia z upałami. Z reguły o upale mówimy wtedy, kiedy temperatura przekracza 30 stopni Celsjusza, co w ostatnim czasie wcale nie było rzadkością. Podczas takich dni naturalnie szukamy schronienia przed słońcem i ochłody jako chwili wytchnienia, dbając także o odpowiednie nawodnienie. Nie inaczej jest w przypadku psów, które podobnie jak ludzie, a nawet bardziej – mocno odczuwają upalną pogodę. Dlaczego? Wszystko zależy od rasy czy typu psa. Zwierzęta z krótszą sierścią odczuwają upały inaczej niż psy, które porastają długie włosy czy futro, choć należy zaznaczyć, że psy krótkowłose są narażone na oparzenia.

Z kolei długie futro u psa może działać w dwie strony – odpowiednio izolować przed przegrzaniem, utrzymując temperaturę ciała lub wręcz przeciwnie – być przeszkodą w oddawaniu ciepła. Co równie istotne, ludzie mają znacznie bardziej wydajny „system chłodzenia”, niż psy, gdyż te regulują temperaturę praktycznie wyłącznie przez ziajanie, a nie pocenie przez skórę.

Jak zadbać o psa w upalne dni? To reguły, których trzeba przestrzegać

Niezwykle ważne pytanie brzmi – jak zadbać o psa w czasie upałów? Przede wszystkim – unikajmy spacerów w czasie, kiedy temperatura jest najwyższa. Z reguły będą to godziny od 10:00 do 17:00. Wówczas od gorąca asfalt może nawet parzyć łapy. Spacery należy planować wczesnym rankiem albo późnym wieczorem. Warto także dotknąć dłonią podłoża i sprawdzić jego temperaturę. Jeśli musisz wyprowadzić psa w upalny dzień, zawsze możesz wyposażyć czworonoga w odpowiednie obuwie chroniące przed gorącym podłożem. Buty przydadzą się także poza upałami, np. podczas wędrówek po trudnym terenie. Można skorzystać również z kamizelki chłodzącej dla psów, które moczy się w zimnej wodzie, wykręca i zakłada na ciało zwierzęcia.

Drugim niezwykle istotnym czynnikiem jest stały dostęp do świeżej wody, którą trzeba zmieniać co kilka godzin, aby nie uległa nagrzaniu. Trzeba jednak uważać – zbyt zimna woda może podrażnić żołądek. Podczas spaceru warto mieć ze sobą butelkę wody i miskę turystyczną.

Podstawa to także cień i chłodne miejsce. Nie należy zostawiać psa na pełnym słońcu, zadbać o wentylację w mieszkaniu czy inne, potrzebne akcesoria. Jednym z ciekawszych jest mata chłodząca dla psów. Można ją zastąpić nawilżonym ręcznikiem, który zapewni ulgę podczas gorących dni.

Co najważniejsze – nigdy nie zostawiaj psa w samochodzie w upalne dni, nawet na pięć minut. Dlaczego? W mgnieniu oka temperatura wewnątrz pojazdu może wzrosnąć nawet do 60 stopni Celsjusza, co grozi śmiercią. W upalne dni warto także zadbać o sierść – nie golić psa zbyt krótko, jednak wyczesywać regularnie tak, aby pozbyć się podszerstka. Osoby posiadające ogród mogą także rozważyć postawienie tam niewielkiego basenu, z którego będzie mogło korzystać zwierzę.

Gdzie zabierać psa na spacer w upalne dni? Unikaj tych miejsc

Najlepiej w upalne dni odpuścić sobie długie spacery, zwłaszcza w pełnym słońcu. Jeśli jednak jesteśmy na wakacjach, lub zwyczajnie chcemy koniecznie wybrać się na taki spacer, warto udać się w miejsce, które nie jest zbytnio narażone na działanie promieni słonecznych.

Podczas spacerów z psem w upalne dni unikajmy dużych, otwartych i nasłonecznionych przestrzeni.

Znacznie lepszym rozwiązaniem będzie las, gdzie promienie słoneczne są bardzo przerzedzone. Wszechobecny cień, chłodniejsza ziemia i ściółka, więcej wilgoci w powietrzu, naturalna stymulacja zapachowa i możliwość kontaktu z wodą – wszystko to sprawia, że las jest jednym z lepszych wyborów pod kątem spacerów z psem podczas upalnych dni. Pamiętajmy jednak zawsze o wodzie i misce.

Dobrym pomysłem będzie także wspólna wyprawa nad jezioro czy nad rzekę. Trzeba jednak pamiętać, aby zapewnić zwierzęciu zacienione miejsce.

Inne miejsca na spacery z psem w upalne dni? Altany leśne, wiaty piknikowe, wąwozy, doliny czy parki miejskie z infrastrukturą. Ciekawym rozwiązaniem może być również wycieczka na działkę czy ogródek działkowy, gdzie mamy dostęp do świeżej wody i zacienionych miejsc.