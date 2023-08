Pies to najlepszy przyjaciel człowieka - to nie ulega wątpliwości, że zwierzęta przywiązują się do swoich właścicieli bardzo mocno. Chcą być zawsze blisko swojego opiekuna, a gdy zaistnieje taka potrzeba, to staną w jego obronie. Czworonogi są także doskonałymi opiekunami dla małych dzieci. Jakiś czas temu w sieci pojawiło się nagranie, jak malutka dziewczynka zanosiła się w płaczu, a mama nie potrafiła jej pomóc. Wówczas do akcji wkroczył pies, który w mig uspokoił dziecko.

Opiekuńczy pies nie pozwala niemowlakowi na zabawę na schodach

Teraz hitem stało się nagranie, na którym widać, jak troskliwy czworonóg za wszelką cenę stara się utrudnić niebezpieczną zabawę niemowlakowi. Rodziców rozczuliło zachowanie psa. Kiedy kilkumiesięczne dziecko próbowało wspiąć się na schody, mądry zwierzak delikatnie odsuwał malucha łapami i pilnował, żeby nic się nie stało. Po chwili dziecko poddało się i odeszło w drugą stronę. Psi opiekun od razu pobiegł za nim. Internauci są zachwyceni zachowaniem psa i dzielą się podobnymi historiami ze swojego życia. - Mój pies powstrzymał moją córkę przed upadkiem ze schodów, gdy ta była dzieckiem. To niewiarygodnie inteligentne stworzenia - pisze internauta pod nagraniem.

Happy Monday to this puppy preventing a baby climbing the stairs and to this puppy doggy only. pic.twitter.com/6BSktEb3pd— Danny Deraney (@DannyDeraney) June 14, 2021

