Jak zaoszczędzić na wyjeździe na narty i zyskać komfort?

Wypożyczenie auta opłaca się

Koszt wyjazdu to jeden z najważniejszych elementów branych pod uwagę przez Polaków przy jakimkolwiek wyjeździe wakacyjnym. Dla wielu ten czynnik jest decydujący. Większość z nas z góry ustala budżet, jaki przeznacza na urlop, a następnie szuka gdzie i na jak długo pojechać. Planując zimowy wyjazd na narty z pewnością główną pozycją w budżecie będą koszty, jakie poniesiemy na miejscu, czyli wydatki na zakwaterowanie, skipass oraz ew. wypożyczenie sprzętu. Z uwagi na to, że liczba kurortów narciarskich jest ograniczona trudno tutaj jednak o znalezienie znaczących różnic w cenach. To, na czym możemy zaoszczędzić, to koszty dojazdu na w góry.

Bilety lotnicze do Austrii, Włoch czy Francji z łatwością przekroczą 1000 zł za osobę. Na zimowy wyjazd nie tylko musimy wziąć zajmujące dużo miejsca w bagażu ciepłe ubrania, ale i narty, za które także zapłacimy dodatkowo. O lepsze stawki na takie loty trudno, zwłaszcza w sezonie. Tańszym rozwiązaniem będzie z pewnością pociąg, który jednak nie zawsze dowiezie nas bezpośrednio na miejsce – zwłaszcza na stoki za granicą, które leżą wysoko w górach. Doskonałą alternatywą okazuje się wypożyczenie auta, które opłaca się już przy wyjeździe dla 2 osób. Koszty wyjazdu maleją, wraz ze zwiększeniem liczby pasażerów.

– Cena, jaką zapłacimy za wynajem samochodu na 5-dniowy wyjazd waha się w przedziale 700-1500 zł, a więc w przeliczeniu na jeden dzień, jest to koszt poniżej wykupienia skipassa. To ile zapłacimy finalnie zależy oczywiście od okresu zawarcia z wypożyczalnią umowy oraz klasy auta. Do dyspozycji mamy pojazdy w zasadzie wszystkich oferowanych na rynku klas, od miejskiego segmentu B, przez auta klasy kompaktowej, klasy średniej oraz największe z segmentu D, czy nawet E, w różnych wersjach nadwozi, także kombi czy SUV – mówi Monika Tomala, Ekspert i Lider Grupy ds. Rent a Car w Polskim Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP).

Warto dodać, że w ofercie firm Rent a Car (wypożyczalni samochodów) skupionych w PZWLP znajdują się pojazdy do max. liczby 9 osób. Takim samochodem na narty wybiorą się dwie rodziny z dziećmi. Oczywiście koszt wynajęcia rośnie wtedy do przedziału 2 000 – 2 500 zł, ale gdy porównamy go z tym, ile mielibyśmy wydać np. na samolot różnica z łatwością sięgnie kilku tysięcy złotych.

Pieniądze to nie wszystko

Wynajmując auto z renomowanej wypożyczalni, zawsze mamy pewność, że jest ono w bardzo dobrym stanie technicznym, nowoczesne, z niewielkim przebiegiem, bardzo młode, rzadko w wieku przekraczającym 2 lata, najczęściej są to niemalże nowe, kilkumiesięczne pojazdy. Dodatkowo są to samochody w pełni ubezpieczone, co oznacza, że ew. ryzyko wystąpienia awarii czy kolizji nie powoduje nieplanowanych wydatków. Bezpieczeństwo, jaki daje klientom wynajem auta to kolejny powód, dla którego blisko co trzeci Polak decyduje się na wypożyczenie auta na wakacyjny wyjazd1.

Assistance, 24-godzinna pomoc w razie awarii czy szkody, samochód zastępczy to kolejne zalety podróży wynajętym z wypożyczalni autem. Warto dodać, że auta z wypożyczalni są nowoczesne, przez co zyskujemy gwarancję podróży w komfortowych warunkach – od klimatyzacji po systemy rozrywki. Jest to szczególnie ważne podczas długich tras, gdy nasz komfort może mieć bezpośredni wpływ na ogólne samopoczucie i bezpieczeństwo.

Bo liczy się komfort

Wygoda i komfort to ostatnie z najważniejszych czynników, decydujących o tym czy nasz urlop będzie udany. Przecież jedziemy na niego po to właśnie, aby do pracy wrócić wypoczętym. Nowoczesny, bezpieczny oraz konkurencyjny cenowo środek transportu, jakim jest wypożyczony samochód, zapewni nam nie tylko tak zwany spokój ducha, ale umożliwi wygodne przemieszczanie się kiedy chcemy i gdzie chcemy, bez zajmowania się organizacją dodatkowego transportu do pobliskiej atrakcji turystycznej, miasteczka, czy wybranej restauracji. Taki samochód pozwala na elastyczne planowanie dnia, dostosowanie godzin wyjazdu do warunków na stokach oraz możliwość zabrania ze sobą dowolnej ilości bagażu i sprzętu narciarskiego.

Podsumowując, wynajem auta na wyjazd na narty w grupie – z przyjaciółmi lub rodziną – to doskonały sposób na oszczędny, wygodny, i bezpieczny wyjazd w pełni dostosowany do indywidualnych potrzeb i preferencji wszystkich uczestników.