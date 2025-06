Jak znaleźć pomoc urzędnika

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej finansuje ogólnopolską sieć ponad 2 tys. gminnych punktów konsultacyjno-informacyjnych programu Czyste Powietrze. Ich listę znajdziesz na stronie czystepowietrze.gov.pl. W swojej gminie dowiesz się, jak zebrać odpowiednie dane oraz dokumenty i jak złożyć wniosek. Nie musisz się martwić, że o czymś zapomnisz, gdzieś popełnisz błąd, nie poradzisz sobie z komputerem – współpracuj z pracownikiem gminy i wszystko uda się zrobić.

Co będzie potrzebne do wniosku?

Na pierwszą wizytę u urzędnika potrzebujesz swoich podstawowych danych, w tym informacje o dochodzie oraz dane dotyczące nieruchomości. Po szczegóły najlepiej sięgnij do poradnika „Przygotuj się do wizyty w gminie. Zapytaj o program Czyste Powietrze. Poradnik dla wnioskodawcy”. Znajdziesz go na stronie czystepowietrze.gov.pl.

Audyt – co to jest i dlaczego jest obowiązkowy?

Audyt energetyczny jest obowiązkową pomocą podczas przeprowadzania przedsięwzięcia. Dostarcza odpowiedzi m.in. na pytania:

Które elementy i systemy budynku modernizować?

Ile będzie kosztowała modernizacja?

Ile zaoszczędzimy rocznie – energii, kosztów?

Która modernizacja najszybciej się zwróci?

Który wariant inwestycji należy wybrać?

Jakie źródło ciepła zainstalować po modernizacji?

Niezależnie od poziomu wsparcia można uzyskać dofinansowanie na wykonanie audytu.

Kolejność prac w Czystym Powietrzu

Kolejność prac jest bardzo istotna, jeśli chcesz zmniejszyć swoje rachunki za ogrzewanie i zyskać komfort. Najwięcej ciepła z domu ucieka przez zewnętrzne ściany budynku, dach oraz okna i drzwi wejściowe. Jeśli nie zaczniesz od tych prac, żadne, nawet najbardziej nowoczesne źródło ciepła nie sprawi, że twoje rachunki spadną. Co więc zrobić krok po kroku? Oto przykładowe wskazówki ekspertów:

1. Prace termomodernizacyjne

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (oraz bramy garażowej, jeśli masz ogrzewany garaż) na energooszczędną,

termoizolacja ścian zewnętrznych

termoizolacja dachu i stropodachu

termoizolacja stropu pod nieogrzewanym poddaszem, nad nieogrzewaną piwnicą czy podłogi na gruncie.

2. Instalacje wewnętrzne

wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła (rekuperacją),

modernizacja instalacji c.o. (centralnego ogrzewania) i c.w.u. (ciepłej wody użytkowej)

3. Wymiana źródła ciepła

Po ociepleniu domu zainstaluj efektywne i ekologiczne źródło ciepła. Sprawdź, czy jest ono polecane na prowadzonej w ramach programu Czyste Powietrze liście zielonych urządzeń i materiałów (lista ZUM: https://lista-zum.ios.edu.pl/). Obowiązkowo z listy ZUM muszą być pompy ciepła oraz kotły biomasowe. Uwaga! Dofinansowanie do kotłów gazowych i olejowych w nowej odsłonie programu Czyste Powietrze nie jest już możliwe. Taka kolejność prac zagwarantuje ci, że nowe efektywne źródło ciepła będzie dostosowane do nowych potrzeb budynku i zapewni komfort cieplny przy mniejszych rachunkach za paliwo/energię.

Po zakończeniu inwestycji – obowiązkowe jest świadectwo

Świadectwo charakterystyki energetycznej po realizacji przedsięwzięcia potwierdzi zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową EU do ogrzewania. Pamiętaj: zarówno audyt energetyczny, jak i świadectwo charakterystyki energetycznej musi wykonać osoba z odpowiednimi uprawnieniami – w tym celu obowiązkowo należy korzystać z wykazu osób wpisanych na listę MRiT:

https://rejestrcheb.mrit.gov.pl/rejestr-uprawnionych.

Nie bój się kontroli

Kontrola nie odbywa się znienacka, zawsze jest zapowiadana. Jeśli będziesz chciał jej uniknąć, możesz nawet stracić dotację. Kontrola może się odbyć w każdym momencie inwestycji oraz w tzw. okresie trwałości, czyli do 5 lat od daty zakończenia przedsięwzięcia. Kontrola może też być przeprowadzona jeszcze przed wypłatą dotacji lub przed zawarciem umowy o dofinansowanie po złożeniu wniosku o dofinansowanie. W okresie trwałości nie wolno ci zmienić przeznaczenia budynku np. wynająć go. Nie możesz zdemontować urządzeń, instalacji oraz wyrobów budowlanych zakupionych i zainstalowanych w trakcie realizacji przedsięwzięcia, chyba że są wadliwe. Nie możesz też zainstalować dodatkowych źródeł ciepła, niespełniających szczegółowo opisanych w programie warunków.

Możesz spodziewać się m.in.:

kontroli dokumentacji finansowej i technicznej – w szczególności oryginałów dokumentów,

oględzin na miejscu.

Jakie dokumenty musisz przechowywać?

oryginały dokumentów zakupu, czyli faktur, rachunków imiennych lub innych dowodów księgowych,

dokumenty potwierdzające zapłatę na rzecz wykonawcy lub sprzedawcy,

audyt energetyczny budynku, dokument podsumowujący audyt energetyczny, świadectwo charakterystyki energetycznej

dokumentację projektową, atesty,

oryginały certyfikatów, świadectw, kart produktów, gwarancji jakościowych producenta wyrobów i urządzeń,

oryginały protokołów instalacji urządzeń lub wykonania prac montażowych, protokołu z odbioru kominiarskiego,

dokumenty potwierdzające dochód zadeklarowany we wniosku o dofinansowanie, w tym zaświadczenia o dochodach, jeśli do wniosku o dofinansowanie została dołączona kopia,

dokumenty potwierdzające, że beneficjent otrzymał dofinansowanie z programów, w których właścicielem zakupionego źródła ciepła po wymianie jest jednostka samorządu terytorialnego (jeżeli dotyczy),

dokumenty dotyczące pełnomocnictwa,

inne dokumenty, które miały wpływ na przyznanie lub wypłatę dofinansowania.

i Autor: materiały prasowe

Odlicz sobie usługę termomodernizacyjną!

Dotacja z programu Czyste Powietrze nie zamyka Ci drogi do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej. Jeśli dotacja nie pokryła 100 proc. twoich wydatków, to tę część, jaką dodałeś z własnej kieszeni możesz odliczyć od podstawy obliczenia podatku (przychodów – w przypadku podatku zryczałtowanego).

Ulga przysługuje ci, jeśli jesteś właścicielem lub współwłaścicielem jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Odliczyć możesz do 53 000 zł dla wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Limit ulgi do 53 000 zł jest na osobę, a nie na jeden budynek. Dowodem poniesionych wydatków są faktury VAT wystawione na właściciela lub współwłaściciela budynku wyłącznie przez podmioty niekorzystające ze zwolnienia z VAT. Odliczenia dokonujesz w roku, w którym poniosłeś wydatek. Możesz rozliczyć wydatki poniesione w okresie 3 kolejnych lat , licząc od końca roku podatkowe - go, w którym poniosłeś pierwszy odliczony wydatek. O co chodzi?

Jeśli np. rozpoczniesz termomodernizację w 2025 r. i odliczysz poniesione wydatki w rozliczeniu PIT za ten rok, to do 2028 r. musisz zakończyć prace. Jeśli tego nie zrobisz, w zeznaniu za 2028 r. musisz zwrócić ulgę, czyli doliczyć ją do swojego dochodu i zapłacić należny podatek. Ulga jest rozliczana w zeznaniu rocznym (PIT-37, PIT-36, PIT-36L).

Uwaga

Od 2025 r. nie można odliczyć wydatków na zakup i montaż kotłów olejowych, kotłów gazowych, zbiorników na gaz lub olej oraz z tytułu poniesienia kosztów przyłącza do sieci gazowej.