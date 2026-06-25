Jak zrozumieć mowę ciała niemowlaka? Odczytywanie jego gestów wspiera naukę mówienia i daje poczucie bezpieczeństwa

Jak podaje czasopismo PLOS ONE, codzienne reagowanie na zwykłe gaworzenie niemowlaka mocno poszerza jego przyszły zasób słów

Ssanie własnych palców i ciągłe oblizywanie ust to najbardziej czytelne znaki zbliżającej się wielkimi krokami pory karmienia

Odruchowe pocieranie małych oczu oraz puste wpatrywanie się w jeden punkt oznaczają silne przebodźcowanie dziecka

Zgodnie z danymi agencji Centers for Disease Control and Prevention, uważne odpowiadanie na gesty malucha mocno ułatwia mu późniejsze odnalezienie się w żłobku

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Dlaczego niemowlę robi miny i gaworzy? Pierwsze próby komunikacji

Twoje dziecko od samych narodzin próbuje ci coś powiedzieć, chociaż nie potrafi jeszcze wypowiedzieć ani jednego słowa. Maluchy używają do tego całego swojego ciała, w tym różnych gestów, ruchów, mimiki i pierwszych dźwięków. Kiedy brzdąc patrzy na zabawkę, macha rączkami albo po prostu się uśmiecha, wysyła w twoją stronę wyraźny komunikat.

Odpowiadanie na takie zaczepki dziecka to podstawa, która niesamowicie mocno wpływa na jego przyszłą mowę. Jak możemy przeczytać na łamach czasopisma PLOS ONE, codzienne reagowanie na gaworzenie i dźwięki wydawane przez niemowlaka sprawia, że w przyszłości ma on dużo bogatszy zasób słów. Zwykła uśmiechnięta pogawędka z maluchem buduje w jego małej główce ważne połączenia nerwowe, które są fundamentem do szybszej nauki mówienia.

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Czasami trudno zgadnąć o co dokładnie chodzi naszemu dziecku, ale warto uważnie obserwować jego zachowanie, ponieważ ciało malucha daje bardzo konkretne podpowiedzi:

oblizywanie ust, otwieranie buzi i ssanie własnych palców lub całych piąstek (to zazwyczaj znak, że zbliża się pora karmienia)

wpatrywanie się w jeden punkt, puste spojrzenie i brak zainteresowania ulubionymi zabawkami (częsty objaw przebodźcowania)

pocieranie oczu, ziewanie i odwracanie głowy w drugą stronę (tak zmęczony brzdąc prosi o sen i chwilę spokoju)

marszczenie brwi, robienie się czerwonym na buzi i gwałtowne ruchy ciałkiem (sygnał, że maluch czuje się niekomfortowo i potrzebuje przytulenia)

Jeśli zauważysz u swojego dziecka takie zachowania i szybko na nie zareagujesz, maluch uczy się, że zawsze może na ciebie liczyć. To daje mu ogromne poczucie bezpieczeństwa i spokoju na każdy kolejny dzień.

Jak reagować na gesty i dźwięki niemowlaka? Sprawdzone sposoby

Kiedy widzisz, że twoje dziecko patrzy na jakiś przedmiot lub pokazuje go palcem, warto głośno nazwać to, co akurat widzi lub czuje. Możesz po prostu uśmiechnąć się, podać mu tę rzecz, przytulić malucha albo powiedzieć łagodnym głosem, że rozumiesz jego zaciekawienie. Dobrym pomysłem będzie danie mu dłuższej chwili na odpowiedź, ponieważ małe dzieci potrzebują czasu na spokojne przetworzenie informacji. Według amerykańskiej agencji Centers for Disease Control and Prevention takie uważne odpowiadanie na potrzeby niemowlaka buduje między wami silną więź, która mocno zmniejsza u niego lęk. Dzięki temu twój brzdąc w przyszłości będzie odważniej odkrywał świat i dużo łatwiej nawiązywał relacje z innymi dziećmi w żłobku czy przedszkolu.

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Źródła:

Family Health Service (Hong Kong) — “Understanding Baby Cues”

Center on the Developing Child at Harvard University — “5 Steps for Brain-Building Serve and Return”

PLOS ONE — Lopez LD, Walle EA, Pretzer GM, Warlaumont AS (2020). “Adult responses to infant prelinguistic vocalizations are associated with infant vocabulary: A home observation study.”

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) — “Falling In Love [Infant Attachment 1]” (Legacy for Children™ UCLA | Year 1 [6–9 Months])