Jaką pizzę Polacy kochają najbardziej?

Według danych Da Grasso, najpopularniejszą pizzą wśród Polaków jest Capriciosa. Ta klasyczna kombinacja sosu pomidorowego, sera, szynki, pieczarek i oregano zdobyła serca wielu miłośników pizzy w naszym kraju.

Jednym z kluczowych czynników, które przyczyniają się do popularności Capriciosy, jest jej wszechstronność i zróżnicowany smak. Dla wielu osób jest to po prostu bezpieczny wybór, połączenie tradycyjnych składników, które każdy zna i lubi. Szynka i pieczarki to klasyka, która zawsze sprawdza się w połączeniu z chrupiącym ciastem i aromatycznym sosem pomidorowym. To danie, które zadowala nawet najbardziej wybredne podniebienia i zawsze zachwyca swoim niepowtarzalnym smakiem. Dodatkowo, Capriciosa idealnie komponuje się z różnymi sosami i dodatkami, pozwalając na kreatywne modyfikacje i dostosowywanie do indywidualnych preferencji smakowych – tłumaczy Rafał Piasecki, Manager Operacyjny ds. Marketingu, Da Grasso.

Ale to nie koniec listy ulubionych smaków pizzy. W top 7 najczęściej zamawianych pizz w całej sieci Da Grasso znalazły się także kolejno: Pepperoni, znana z intensywnego smaku salami pepperoni, a także sera, sosu pomidorowego i oregano, Margherita - klasyczna, z delikatnym sosem pomidorowym, serem i oregano, Havai, która łączy w sobie słodką nutę ananasa z szynką i aromatycznym serem. Bardzo popularna jest również pizza Kebab, idealna dla miłośników kuchni fusion, Mafioso, a także Semplicita, czyli klasyk w postaci prostej i smacznej pizzy z sosem pomidorowym, serem, szynką i oregano.

Pizza – tak popularna jak zupa i schabowy

Jak wynika z badań przeprowadzonych dla Da Grasso, współcześnie pizza jest równie popularna co tradycyjne polskie potrawy - sięga tyle samo osób, co po schabowego i zupę - aż 89%. Jest to też danie, które w badaniach wypada lepiej niż kebab (72%), hamburger (72%), hot-dog (70%) czy zapiekanki (73%). Pizza, z racji swojej uniwersalności i bogactwa smaków, coraz częściej jest wybierana jako danie domowe.

Warto też dodać, że to typowe danie kuchni włoskiej mocno wyprzedza dania z kuchni świata, po które sięgają Polacy. Na dania kuchni azjatyckiej/tajskiej decyduje się 57% badanych, meksykańskiej – 40%, a hinduskiej – 26%. Popularność pizzy wynika z jej wszechstronności - można ją dostosować do różnych gustów i preferencji smakowych, co sprawia, że ​​jest atrakcyjna dla osób o różnych upodobaniach kulinarnych. Dodatkowo, możliwość dowozu i różnorodność dostępnych wariantów przyczynia się do tego, że jest wygodnym, szeroko-dostępnym i satysfakcjonującym wyborem dla osób szukających szybkiego i smacznego posiłku.

Do filmu i na randkę

Pizza stanowi nieodłączny element różnych aspektów życia. Według badań przeprowadzonych dla Da Grasso, najwięcej Polaków spożywa ją w domu – podczas spotkań rodzinnych. Aż 47% badanych traktuje pizzę jako symbol wspólnego spędzania czasu i przyjemności w gronie najbliższych.

Najczęstszymi konsumentami pizzy są rodziny z dziećmi. Dla nich to nie tylko smaczny posiłek, ale także symbol wspólnych chwil przy stole. Jest to danie, które doskonale pasuje zarówno na rodzinne obiady, jak i wieczory filmowe, tworząc niepowtarzalną atmosferę spędzania czasu razem. A jeżeli o wieczorach filmowych mowa, to 39% Polaków decyduje się na nią podczas seansów filmowych lub serialowych, podkreślając jej rolę w relaksie i odpoczynku w zaciszu własnego domu – wyjaśnia Rafał Piasecki, Manager Operacyjny ds. Marketingu, Da Grasso.

Dla 33% Polaków pizza to idealny wybór na romantyczną randkę, tworząc niepowtarzalną atmosferę i ułatwiając swobodną rozmowę. Imprezy rodzinne, takie jak urodziny czy święta, to kolejne okazje, podczas których często sięgamy po to danie (24%). Pizza towarzyszy nam również podczas oglądania sportowych wydarzeń (21%). 16% badanych wybiera pizzę jako szybką i smaczną przekąskę w miejscu pracy, co podkreśla zarówno wygodę spożycia, jak i możliwość konsumpcji w trakcie intensywnego, zawodowego czasu.

i Autor: Materiały prasowe Pizza

