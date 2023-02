i Autor: Shutterstock Regularne odkamienianie przedłuża trwałość czajnika.

To warto wiedzieć

Jaką wodę wlewać do czajnika? Prawie każdy robi to źle. Taka woda nie nadaje się do picia

Gotowanie wody w czajniku to zdecydowanie najprostsza i najczęstsza czynność, jaką wykonujemy w kuchni. Jednak, czy wiedziałaś, że nie każdą wodę powinno wlewać się do czajnika. Bez względu na to, czy posiadamy czajnik elektryczny czy czajnik na gaz warto unikać błędów w gotowaniu wody. Okazuje się, że wiele osób do czajnika wlewa nieodpowiednią wodę. Eksperci są w tej kwestii jednogłośni. Takiej wody nie wlewaj do czajnika.