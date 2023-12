Japoński sposób na osłodzenie kwaśnych mandarynek. W 15 minut będą słodziutkie jak cukier

Japoński sposób na osłodzenie kwaśnych mandarynek

Mandarynki dla wielu Polakom są symbolem Bożego Narodzenia. Ich intensywny i charakterystyczny zapach towarzyszy nam od dzieciństwa. Kupując mandarynki łatwo natknąć się na kwaśne owoce. I co wtedy zrobić? Pod żadnym pozorem nie spisuj tych cytrusów na straty. Wypróbuj japoński sposób na osłodzenie kwaśnych mandarynek. W zaledwie 15 minut nadasz owocom odpowiednią słodycz. Jak to zrobić? Wystarczy, że wrzucisz owoce do wody o temperaturze 40 stopni Celsjusza na około 10 minut. Następnie wyjmij je i przerzuć do zimnej kąpieli, w której mocz je przez 5 minut. Różnica temperatur pozwoli zneutralizować kwaskowatość i dzięki temu mandarynki będą słodkie jak cukier.

Jak kupować słodkie mandarynki?

Podczas wybierania mandarynek w sklepie należy zwrócić uwagę na kilka ich cech. Dzięki temu już zawsze będziesz wychodzić ze sklepu ze słodkimi mandarynkami. Po pierwsze przyjrzyj się kolorowi jej skórki. Im bardziej intensywny, pomarańczowy, tym słodszy jest owoc. Istotne jest również to, aby na skórce mandarynki nie było zielonych plamek, które świadczą o tym, że nie jest ona wystarczająco dojrzała lub była przechowywana w zbyt niskiej temperaturze. Po drugie w określeniu tego, czy mandarynka jest słodka, pomoże jej kształt i wielkość. Słodkie mandarynki są okrągłe lub lekko spłaszczone i powinny mieścić się w dłoni.

W formie 24: owoce i warzywa najbardziej skażone pestycydami Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.