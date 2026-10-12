Jasne włosy u malucha mogą z czasem ściemnieć. Skąd biorą się te zmiany?

Kolor włosów zależy od rodzaju i ilości melaniny wytwarzanej w mieszku włosowym

Jasne włosy mogą stopniowo ciemnieć od niemowlęctwa aż do okresu dojrzewania

W badaniu 70,8 proc. dzieci, które we wczesnym dzieciństwie miały blond włosy, miało później włosy brązowe

Słońce może przejściowo rozjaśniać włosy na długości, ale nie zmienia naturalnego koloru nowych włosów

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Jasne włosy u dziecka mogą z czasem ściemnieć

Jasne włosy u dziecka mogą z czasem stać się ciemniejsze, nawet jeśli oboje rodzice są blondynami. Zmiana zwykle zachodzi powoli, dlatego najpierw widać ciemniejszy odrost przy skórze głowy, a dopiero później cały kolor wydaje się inny. Włosy mogą przejść od bardzo jasnego blondu do ciemnego blondu, jasnego brązu lub brązu.

Nie ma jednej granicy wieku, w której kolor musi się ustalić. U niemowląt pierwsze włosy często wypadają w pierwszych miesiącach życia. Te, które odrastają, mogą mieć inny kolor i strukturę.

Od czego zależy kolor włosów dziecka?

Kolor włosów dziecka zależy od melaniny, czyli naturalnego barwnika wytwarzanego w mieszku włosowym. Większa ilość eumelaniny daje włosy brązowe lub czarne, a jej niewielka ilość wiąże się z włosami blond. Za rude i złociste tony w dużej mierze odpowiada drugi rodzaj barwnika, feomelanina.

Na kolor włosów wpływa wiele genów odziedziczonych po rodzicach i dalszych przodkach. Dlatego kolor włosów rodziców jest tylko wskazówką, a nie prostą regułą pozwalającą przewidzieć wygląd dziecka. Rodzeństwo może mieć wyraźnie różne odcienie włosów, nawet jeśli ma tych samych rodziców.

Dlaczego włosy dziecka ciemnieją wraz z wiekiem?

Włosy dziecka ciemnieją, gdy mieszki włosowe zaczynają wytwarzać więcej ciemnego pigmentu lub zmieniają proporcje obu rodzajów melaniny. Nowy włos, który wyrasta z mieszka, ma wtedy ciemniejszy kolor. Sam włos znajdujący się już na głowie nie zaczyna produkować barwnika, bo jest zbudowany z martwych komórek.

Zmiany są szczególnie zauważalne w pierwszych latach życia, ale mogą postępować także później. Badanie z udziałem 476 dzieci pokazało, że 70,8 proc. tych, które we wczesnym dzieciństwie miały blond włosy, miało włosy brązowe w wieku od 6 do 13 lat. Nie oznacza to jednak, że taki sam scenariusz dotyczy każdego dziecka.

Tempo zmian zależy przede wszystkim od genów i dojrzewania organizmu. U osób pochodzenia europejskiego jasne włosy często ciemnieją z wiekiem, zwłaszcza w okresie dojrzewania.

Słońce i światło wpływają na to, jak wyglądają włosy

Słońce może sprawić, że włosy malucha wyglądają jaśniej, zwłaszcza latem i na końcach. Promienie UV rozjaśniają pigment w już wyrośniętych włosach, dlatego efekt bywa widoczny po wakacjach i znika po obcięciu jaśniejszych końcówek. Nie jest to jednak przyczyna naturalnego ściemniania nowych włosów u nasady.

Odcień łatwo ocenić inaczej w łazience, inaczej przy oknie i inaczej na zdjęciu z lampą błyskową. Mokre włosy zwykle wydają się ciemniejsze, a krótkie, świeżo odrastające pasma mogą mieć inny połysk niż dłuższe końcówki. Aby porównywać kolor włosów w czasie, warto robić zdjęcia w podobnym dziennym świetle.

Naturalne ciemnienie włosów a objawy, które warto skonsultować

Samo stopniowe ciemnienie jasnych włosów nie wymaga leczenia, badań ani specjalnych kosmetyków. Nie da się zatrzymać tego procesu dietą, suplementami ani częstszym obcinaniem włosów, ponieważ kolor nowych włosów powstaje w mieszku włosowym. W codziennej pielęgnacji wystarczy łagodne mycie i ochrona skóry głowy przed słońcem.

Warto porozmawiać z pediatrą lub dermatologiem, jeśli wraz ze zmianą koloru pojawiają się wyraźne białe pasma włosów, nagłe odbarwienie, plackowate wypadanie włosów, łuszczenie, zaczerwienienie albo świąd skóry głowy. Takie objawy nie są tym samym co łagodne, równomierne ściemnianie włosów. Jeśli dziecko jest zdrowe, a włosy ciemnieją powoli i równomiernie, najczęściej nie ma powodu do niepokoju.

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