Jeszcze przed majówką zakop to wokół rododendronów w ogrodzie, a na 1 maja czeka Cię rozkwit kwiatów. Nawóz do rododendronów, do którego nie trzeba dyplomów

Rododendrony, kwitnące późną wiosną, wymagają specjalnej pielęgnacji, by zachwycać obfitością kwiatów.

Kluczowe dla ich zdrowia i kwitnienia jest odpowiednie nawożenie, nawadnianie oraz zakwaszanie gleby.

Poznaj domowe sposoby, takie jak fusy z kawy czy odżywka z jabłek, które sprawią, że Twoje rododendrony będą kwitły jak nigdy dotąd!

Rododendrony obsypują kwiatami późną wiosną oraz wczesnym latem Szczyt kwitnienia przypada na koniec maja i początek czerwca. Teraz jest ostatni dzwonek, by dopalić rododendrony naturalnymi nawozami. Dzięki temu jeszcze przed szczytem kwitnienia otrzymają one potrzebne substancje odżywcze.

Te pięknie krzewy są bardzo wrażliwe na czasowe przestoje w podlewaniu. Nawet zimowa susza może być dla nich szkodliwa. Wiosną zaleca się intensywne podlewanie krzewów, a także ich ściółkowanie. Rozsyp wokół rododendronów korę, torf lub igliwie. W ten sposób zabezpieczysz glebę przed nadmierną utratą wilgoci. Ściółkowanie pomaga również odpowiednia kwasowość podłoża. Rododendrony lubią podłoże o lekko kwaśnym pH na poziomie 4,5-5,5. W tym czasie możesz nawozić je odżywkami z fusów po kawie, które zakwaszą ziemię i dodatkowo ją spulchnią.

Kiedy i czym nawozić rododendrony?

Rododendrony to przepiękne krzewy, które zdobią ogród na wiosnę. Może się jednak zdarzyć, że rododendron nie obsypie kwiatami. W takim przypadku warto zadbać o jego prawidłowe nawożenie. To bardzo ważny zabieg, który nie tylko stymuluje krzew do wzrostu, ale także pobudza kwitnienia. Rododendrony lubią lekko kwaśną glebę i bogactwo substancji odżywczych. Szczególnie potrzebny jest im fosfor oraz potas, które bezpośrednio wpływają na ilość oraz większość kwiatów. Nawożenie rododendrona należy rozpocząć wczesną wiosną. Najlepszy termin na stosowanie płynnych odżywek to czas od marca aż do maja. To właśnie wtedy roślina rozpoczyna intensywny wzrost i potrzebuje wielu witamin oraz minerałów, które może pobierać bezpośrednio z gleby. Do nawożenia rododendronów możesz sięgnąć po płynne, kupne odżywki. Najlepiej sprawdzą się te dedykowane różanecznikom. Są one bogate nie tylko w fosfor i potas, ale również zawierają azot. Składnik ten zwiększa i pobudza kwitnienie. Odżywek z azotem nie powinno się jednak stosować jesienią. Azot może wydłużyć okres wegetacyjny, przez co roślina nie zdąży się przygotować do nadchodzącej zimy.

Weź łopatę i zakop to wokół rododendrona. Krzew będzie pięknie kwitł przez długi czas

Jednym z najprostszych, domowych sposobów na nawożenie rododendronów są fusy z kawy. Aby były one skuteczne nie musisz przygotowywać płynnych mieszanek. Wystarczy, że weźmiesz łopatą i zmieszasz fusy z kawy z glebę wokół krzewów. W ten sposób nie tylko dostarczysz witaminy i minerały do pobierania przez roślinę, ale także spulchnisz glebę i zapobiegniesz utracie wilgoci. Fusy z kwasy delikatnie zakwaszają podłoże, co rododendrony bardo lubią. Dodatkowo zawierają one azot, fosfor oraz potas, czyli wszystkie składniki potrzebne do prawidłowego wzrostu oraz kwitnienia rododendronów. Zmieszane z ziemią uwalniają substancje odżywcze powoli, dzięki czemu krzew nawożony jest przed dłuższy czas.

Zrób to, a rododendrony w Twoim ogrodzie zachwycą

W maju możesz podlewać rododendrony domową odżywką z jabłek. Ten ona prosta i tania w przygotowaniu, a działa bardzo skutecznie. Aby przygotować naturalny nawóz do rododendronów obierz 4 jabłka i wrzuć skórki do szklanego słoika. Całość zalej wodą i przykryj gazą lub ręcznikiem papierowym. Słoik zabezpiecz gumka recepturką i odstaw na około 2 dni. Po tym czasie przecedź płyn, a otrzymany roztwór rozcieńczaj w wodzie w proporcjach 1:1. Tak przygotowaną odżywką podlewaj rododendrony raz na trzy tygodnie.

Skórki po jabłkach, podobnie jak te po bananach, to bogactwo, cennych dla roślin, witamin oraz minerałów. Zawierają one potas, fosfor oraz azot, które niezbędne są do prawidłowego wzrostu oraz kwitnienia roślin. Nawozy na bazie skórek po jabłkach szybkie odżywią krzewy i sprawią, że będą one bardziej odporne na działanie chorób i szkodników. Tak nawożone rododendrony będą kwitły, jak nigdy wcześniej.

