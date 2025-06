Rododendrony przekwitają i opadają? Koniecznie zrób tą jedną rzecz, a w kolejnym sezonie zakwitną dwa razy bujniej

Rododendron przekwitł? Musisz zacząć działać. Po intensywnym okresie kwitnienia rośliny potrzebują naszej interwencji. Jeśli pominiemy ważny zabieg, w przyszłym sezonie różaneczniki mogą nie zawiązać nowych pąków.

Rododendrony po przekwitnięciu potrzebują tego zabiegu

Rododendrony po przekwitnięciu potrzebują wzmocnienia. Po intensywnym czasie kwitnienia, różaneczniki potrzebują potasu i fosforu. W sklepach ogrodniczych są odpowiednie preparaty do letniego i jesiennego nawożenia. Można także przygotować domowy preparat z bananów. Wystarczy pokroić bardzo dojrzałego banana (ze skórką) na mniejsze kawałki, przełożyć do słoika i zalać gorącą wodą. Po 48 godzinach odcedzić. Takim domowym nawozem warto podlewać kwiaty dwa razy w miesiącu. Sprawdzi się zarówno do kwitów doniczkowych, jak i ogrodowych. Banany, które zostały po przyrządzeniu nawozu, można jeszcze bardziej rozdrobnić i zmieszać z wodą. Taka mikstura będzie świetną odżywką dla warzyw w ogrodzie. Jednak zanim weźmiemy się za nawożenie, musimy przeprowadzić zabieg usuwania przekwitłych kwiatów. To najważniejszy działanie, jeśli chcemy, by rododendrony zakwitły w kolejnym sezonie. Gdy rośliny kończą okres kwitnienia, odłamujemy przekwitłe kwiatostany. Dzięki temu nie dojdzie do wytworzenia owoców oraz nasion, a pobrane z gleby składniki pokarmowe zmobilizują roślinę do wzrostu i wytworzenia nowych pędów. Przy okazji tego zabiegu, warto usunąć także suche gałązki. Latem i jesienią, jeśli panuje susza, nie wolno zapominać o umiarkowanym podlewaniu. Trzeba jednak uważać, by nie przelać rośliny. Może to skutkować chorobami grzybowymi.

Zimowanie rododendronów

Podstawowe zasady zimowania rododendronów sprawdza się w przypadku mrozoodpornych odmian. Najbardziej szkodliwa dla tych roślin jest susza, dlatego pod ściółką warto rozłożyć biowłkuninę, a u nasady krzewu usypać kopiec z kory. W przypadku odmian mniej odpornych na niskie temperatury można narzucić na krzew agrowłókninę. Można także zastosować ochronę przed wysuszającym mroźnym wiatrem i zakryć rośliny specjalnym parawanem lub kapturem dostępnym w sklepach ogrodniczych. Ściółkowanie rododendronów rozpoczynamy jesienią, zimą można uzupełnić braki. Jeśli chodzi o okrywanie roślin najlepiej zrobić to przy dłużej utrzymujących się niskich temperaturach. Większość dostępnych na rynku rododendronów jest odporna na temperatury do -25, a nawet -30 stopni Celsjusza.

