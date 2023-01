Juka uwielbia takie podlewanie. Dzięki temu pożegnasz żółte liście. Ogrodnicy radzą, jak pielęgnować kwiat, by rósł jak na drożdżach

To przerażające, co się stało z jej twarzą, gdy użyła popularnej odżywki do rzęs. Urosły jej nie tylko rzęsy. "Nieśmieszne"

Hodowanie juki w domu nie jest skomplikowane ale łatwo jest przedobrzyć z podlewaniem. Przelana żółknie i marnieje. Jeśli chcemy, by kwiat pęknie rósł musimy poznać także jego wymagania. Co lubi juka? Jakie stanowisko i ziemia będą najlepsze? Sprawdź, co radzą ogrodnicy.

Juka gwatemalska i aloesowa. Podlewanie

Juka gwatemalska i aloesowa to najpopularniejsze odmiany, które uprawiamy w doniczkach. Pięknie rosną i nie są trudne w hodowli. Jednak podlewanie jest kluczowe. W naturze rośliny występują w klimacie gorącym i suchym, dlatego doskonale znoszą braki wody. Ogrodnicy radzą zachować więc umiar w nawadnianiu kwiatów. Latem podłoże powinno być stale lekko wilgotne. W upalne dni dobrze jest też zraszać liście miękką wodą. Jednak zimą, juki podlewamy dopiero wtedy, gdy ziemia w doniczce będzie lekko sucha. Dla tej rośliny przesuszenie jest lepsze niż przelanie.

Jak wygląda przelana juka? Żółte liście powinny niepokoić

Przelana juka marnieje w oczach. Jednym z najbardziej widocznych objawów są żółte liście, które z czasem odpadają. Wybarwienia pojawiają się od środka. Liście są w dotyku mięsiste i sprawiają wrażenie napitych. Innym objawem przelania rośliny jest gnicie korzeni. Możemy to sprawdzić dotykając łodygę tuż nad ziemią – jeśli jest miękka, to znaczy, że juka gnije.

Jak uratować przelaną jukę?

Jeśli szybo zorientujemy się, że juka jest przelana, możemy ją uratować. Ogrodnicy radzą, by ostrożnie wyjąć kwiat z doniczki i oczyścić korzenie z ziemi. Trzeba je także zdezynfekować. Następnie umieszczamy kwiat na chłonącym ręczniku w suchym, umiarkowanie ciepłym pomieszczeniu przez przeciągów i czekamy aż przeschnie. Dopiero wtedy przesadzamy jukę do nowego, lekko wilgotnego podłoża. Podlewamy dopiero wtedy, gdy wierzchnia warstwa ziemi w doniczce wyschnie.

Co lubi juka? Podłoże i stanowisko

Juka lubi jasne i ciepłe stanowisko, ale nie przepada za dusznymi pomieszczeniami. Dlatego warto zapewnić jej dostęp do świeżego powietrza. Ważne jednak, by zimą uważać na wietrzenie. Mroźne i zimne powietrze nie służy kwiatom. W temperaturze poniżej 10 stopni C juki marnieją. Kwiat źle znosi także cień. Przy zbyt małej ilości światła liście stają się jasnozielone i wiotkie. Z kolei zbyt wysoka temperatura i mała wilgotność sprawia, że liście mogą usychać i brązowieć na końcach. Idealna będzie temperatura 22-25 stopni C, a zimą 15-18 stopni C. Jeśli chodzi o podłoże, powinno być lekkie i przepuszczalne. Dobrze sprawdza się ziemia do palm, dracen i sukulentów, którą łatwo kupić w sklepach ogrodniczych i kwiaciarniach.

Juka - pielęgnacja

Wiosną i latem jukę nawozimy systematycznie raz na dwa-trzy tygodnie. Najlepsze będą wieloskładnikowe preparaty do roślin zielonych o ozdobnych liściach. Możemy użyć także domowej odżywki z banana. Nawozy dolistne się nie sprawdzają. Nie powinno stosować się także nabłyszczaczy. Zakurzone licie wystarczy przetrzeć wilgotną, miękką szmatką. Nowo kupiona jukę w małej doniczce dobrze jest przesadzić do większej. Ogólnie młode rośliny warto przesadzać każdego roku na wiosnę, do doniczek o rozmiar większych niż poprzednie. W przypadku dużych i starszych roślin wystarczy wymieć jedynie wierzchnią warstwę ziemi.

