Już 100 g tego z wodą pobudzi marniejącego zamiokulkasa. Na łodygach zazielenią się nowe liście, a roślina będzie silniejsza. Odżywka do zamiokulkasa

Zamiokulkas to egzotyczna roślina, która wymaga odpowiedniego podejścia. Aby dobrze rosła, a jej liście przez cały czas pozostawały mięsiste i zielone warto ją podlewać wodą z dodatkiem witamin i minerałów. Do pielęgnacji zamiokulkasa sprawdzi się domowa odżywka, którą przygotujesz z fasoli i fusów do kawy. Wystarczy, że wrzucisz 100 fasoli do 1 wody i odstawisz na kilka godzin. Po tym czasie przecedź fasolę przez sito i do odlanej mieszanki dodaj 1 łyżeczkę fusów po kawie. Najlepiej sprawdzą się fusy po kawie po turecku lub te, które zostają na papierowym filtrze z ekspresu przelewowego. Całość dokładnie wymieszaj i raz w tygodniu podlewaj tym zamiokulkasa. Fusy po kawie często wykorzystywane są do pielęgnacji roślin. Posiadają wiele cennych składników odżywczych, które lubią rośliny. To przede wszystkim azot, który stymuluje procesy wzrostu i poprawę kondycję korzeni oraz liści. Fasola z kolei to źródło żelaza, potasu oraz fosforu. Składniki te dobrze wpływają na kondycję roślin i poprawiają ich odporność.

Zamiokulkas to sukulent, co oznacza, że roślina ta potrzebuje odpowiedniego podlewania. Nie wolno jej przelewać ani przesuszać. Najlepiej jest obficie podlewać zamiokulkasa raz na tydzień. Podłoże rośliny powinny być stale wilgotne. Innym częstym błędem jest za duża doniczka. Zamiokulkas lubi rosnąć w małych, ciasnych doniczkach. Za duża doniczka może sprawić, że roślina będzie rozrastać system korzeniowy, a nie liście. Pamiętaj także, że zamiokulkas lubi ciepło. W temperaturze poniżej 15 st. C. może hamować swój wzrost, a nawet całkowicie obumierać. Unikaj również stawiania zamiokulkasa na wietrznych stanowiskach. Lepiej nie trzymać na paracie i w miejscach, gdzie będzie narażony na przeciągi.