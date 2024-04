Już po 20 minutach od spożycia pojawia się pieczenie i ślinotok. Ta roślina rośnie w Polsce i jest śmiertelnie niebezpieczna. Nie tylko barszcz Sosnowskiego jest trujący

Dla większości osób trujące rośliny w Polsce to głównie barszcz Sosnowskiego lub też wilcza jagoda. Jednak toksycznych kwiatów, drzew i krzewów jest w naszym kraju znacznie więcej. Rosną w lasach, na łąkach, a nawet w naszych ogrodach i domach. Wystarczy wymienić popularne tulipany, narcyzy czy monstery. Dotykanie lub omyłkowe spożycie niektórych roślin może skończyć się podrażnieniem skóry, problemami żołądkowymi, a nawet śmiercią. Warto o tym pamiętać, szczególnie gdy w okolicy przebywają dzieci.

Szlej jadowity jest nazywany także cykutą. Trujące właściwości tej rośliny znane były już w starożytności. Cykuty używano do skrytobójczych planów oraz wykonywania wyroków. Przykładem jest Sokrates, który został zmuszony do zażycia szaleju. Ta niepozorna roślina zawiera silnie trującą cykotoksynę. Według botaników cały szalej jest trujący, ale najwięcej toksyn zawiera łodyga i kłącze. Szalej jadowity rośnie głównie przy brzegach zbiorników wodnych, na torfowiskach lub bagnach. Liście mają trójkątny kształt, łodyga jest pusta w środku. Białe kwiatki są zebrane w baldachy. Już po 20 minutach od spożycia pojawia się: pieczenie w jamie ustnej i ślinotok. Następnie mdłości, wymioty, drgawki, problemy z oddychaniem, utrata świadomości, rozszerzenie źrenic. Podrażnienie układu oddechowego prowadzi do śmierci. Kolejną niepozorną, ale trującą rośliną jest tulipan. Popularne kwiaty odpowiednio uprawiane są jadalne, ale ich cebulki są toksyczne. Po zjedzeniu wywołują zawroty głowy, bóle brzucha i nudności. Inny wiosenny kwiat też może nam zaszkodzić. W przypadku zjedzenia narcyza w najlepszym przypadku czeka nas biegunka. Mogą wystąpić także duszność, pocenie się i podrażnienie skóry. Kolejny kwiat, na który trzeba uważać to pięknie pachnąca konwalia majowa. Zawiera konwalatoksynę, czyli substancję, która chroni ją przed zjadaniem nasion przez zwierzęta. Niestety jest ślinie trująca dla człowieka. Kilka jagód konwalii zjedzonych przez dziecko mogłoby doprowadzić do jego śmierci. W najlepszym przypadku następuje zatrucie objawiające się wymiotami, biegunką i zaburzeniami pracy serca. Jedną z najbardziej trujących roślin w Polsce jest pokrzyk wilcza jagoda. Zazwyczaj rośnie na skraju lasu. To niewysoki krzew, o wysokości od 50 do maksymalnie 150 cm. Jego łodyga jest zazwyczaj koloru fioletowego i ma dwa, maksymalnie trzy, rozgałęzienia. Owalne liście mają ciemnozielony kolor. Kwitnie w czerwcu i lipcu. Wtedy pojawiają się kwiaty w formie ciemnofioletowych lub brunatno-fioletowych dzwonków. Owoce wilczej jagody są fioletowo-czarne i błyszczące. Łatwo pomylić je z borówką. To właśnie owoce są najbardziej trujące. W przypadku dziecka wystarczą zaledwie cztery jagody, by doszło do zagrożenia życia. Pierwszymi objawami zatrucia jest zaczerwienienie twarzy, rozszerzenie tętnic, wysychanie śluzówek oraz wyraźne przyspieszenie tętna. Później pojawiają się napady lęku, szału i silne halucynacje. Może dojść nawet do paraliżu i zatrzymania oddechu. Kolejną trującą rośliną jest bieluń dziędzierzawa to popularnych chwast, który zawiera trujące alkaloidy tropanowe. Toksyczne substancje mają właściwości narkotyczne. Mogą wywoływać halucynacje oraz problemy z oddychaniem. Zjedzenie rośliny może doprowadzić także do poważnych i śmiertelnie niebezpiecznych uszkodzeń mózgu lub śpiączki. Uważać trzeba też na piękny jaskier jadowity. Popularny żółty kwiat, który kwitnie w maju i w sierpniu. Niestety należy do roślin silnie trujących. Działa drażniąco na skórę, wywołując zaczerwienienia, a nawet owrzodzenia. Roślina jest niebezpieczna zarówno dla ludzi, jak i zwierząt. Jej zjedzenie może zahamować czynności układu nerwowego i doprowadzić do uduszenia. Uważać trzeba też na maki. Niepozorny i piękny mak polny jest rośliną całkowicie trującą. Zawiera szkodliwe substancje zarówno w łodydze, jak i w płatkach. Jednak szkodliwy jest tylko po spożyciu. Warto uważać i kiedy zdarzy nam się dotknąć czy zerwać kwiat, nie dotykajmy twarzy, a szczególnie ust, dopóki nie umyjemy rąk wodą z mydłem. Wśród trujących roślin jest także cis. Popularne w Polsce drzewo należy do jednych z najbardziej trujących. Większość osób wie, że igły i gałęzie są niejadalne. Panuje jednak przekonanie, że toksycznych substancji nie ma w czerwonych jagodach. Jednak lepiej ich nie spożywać. Bo o ile same owoce nie są trujące, to jego pestki już tak. Ze względu na to, że sok z cisu zawiera toksyczny taksol, w starożytności nasączano nim groty strzał. Warto pamiętać, że taksyna może powodować zaburzenia pracy jelit, żołądka i serca, a także doprowadzić do śmierci. Uważać trzeba także na rośliny doniczkowe. Liście monstery zawierają trujący sok, który powoduje poważne podrażnienia skóry.

