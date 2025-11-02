KFC zapowiada frytkowe szaleństwo i rozdaje porcje bez limitu!

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2025-11-02 13:25

KFC po raz kolejny zaskakuje fanów. Nielimitowane frytki dla każdego? Czemu nie! Do każdego zamówienia z frytkami, drugą porcję dostajesz w prezencie. Bez limitu, bez ograniczeń. Tylko Ty i… frytki! Przygotuj się na ofertę jakiej jeszcze nie było!

KFC

i

Autor: KFC/ Materiały prasowe

Masz ochotę na idealnie chrupiące, złociste frytki? Świetnie! Właśnie teraz dostaniesz ich dwa razy więcej, płacąc tylko raz. To idealny deal, by zaspokoić niespodziewany głód lub podzielić się nimi z przyjaciółmi.

Pora na ucztę

Promocja jest prosta jak… frytka. Wystarczy, że zamówisz jedną porcję, a drugą otrzymasz gratis. Nie raz, nie dwa, a bez limitu! Tak, zgadza się. Promocja działa przy każdej transakcji z frytkami! Masz kumpla, który zawsze Ci je wyjada? To już przeszłość. Oddaj mu drugą porcję i razem cieszcie się niepowtarzalnym smakiem. Brzmi dobrze? Może być jeszcze lepiej! Wyobraź sobie zestaw z chrupiącym, złocistym kurczakiem i dodatkowymi frytkami, a wszystko podane z ulubionymi sosami. Nie przegap tej okazji! Zbierz paczkę przyjaciół i szykujcie się na prawdziwą ucztę!

Frytki bez limitu? Tylko w KFC

Zasady są jasne, a korzyść podwójna. Zamawiasz jedną porcję frytek, drugą dostajesz gratis. To idealne uzupełnienie każdego zestawu i doskonały pretekst, by wpaść do KFC.

Ta nieprawdopodobna promocja na drugie frytki gratis obowiązuje we wszystkich restauracjach KFC. Oferta nie ma limitów ilościowych i obowiązuje do odwołania. Nie czekaj i chwyć dwie porcje w cenie jednej zanim będzie za późno!

KFC

i

Autor: KFC/ Materiały prasowe
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki